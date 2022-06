La Liga vs Kylian Mbappé, saison 5, épisode 34. Le choix de l'international français de rester au Paris Saint-Germain prend une tournure assez inattendue. Et dans son combat, l'instance espagnole a choisi d'un avocat bien connu en France, Juan Branco. En plus d'avoir porté plainte contre le PSG et Manchester City pour non-respect des règles du fair-play financier , l'instance entend bien dénoncer le nouveau contrat de l'attaquant français avec le club de la capitale comme l'a confié l'avocat franco-espagnol à RMC.

Ad

Son "importance dans le pays" et "le projet qui a changé" : Mbappé explique son choix

Ligue 1 Leonardo défend son bilan au PSG : "Ça ressemble à une mission accomplie" IL Y A 5 HEURES

"Nous allons demander l'abrogation de l'homologation du contrat de Mbappé à la ministre des Sports car c'est l'autorité de tutelle des administrations sportives et la LFP agit par délégation de la FFF", a-t-il avancé. Avant d'ajouter : "Nous allons faire un recours auprès de la LFP afin qu'elle agisse via sa commission juridique la DNCG afin d'opérer un contrôle d'opportunité sur les comptes du PSG." Il se justifie : "C'est une démarche juridique qui nous permettra d'établir si le contrat de Mbappé est bien dans les paramètres économiques qui sont imposés par les règlements de la DNCG et fair-play financier de l'UEFA."

Et si jamais cette procédure ne bouche sur rien, Juan Branco a déjà prévu la suite : "On a une procédure qui est prête et qui sera déposée au tribunal administratif de Paris. Elle consistera à demande à la juridiction administrative et au Conseil d'Etat, si jamais elle ne nous donne pas raison, d’obtenir cette abrogation de l’homologation du contrat."

Ligue 1 Le 4-4-2 de Galtier serait-il transposable au PSG ? IL Y A 14 HEURES