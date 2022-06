Ad

"La Liga dénonce le PSG et Manchester City pour violation des règles du fair-play financier. Les plaintes ont été déposées auprès de l'UEFA, mais la Liga va prendre des mesures juridiques supplémentaires, dans l'Union Européenne, en France et en Suisse, a précisé la Ligue espagnole dans le communiqué. La Liga continue d'assumer sa responsabilité de faire respecter le fair-play financier et le football durable en Europe."

Ligue 1 La date de PSG-OM dévoilée, Boxing Day : On en sait plus sur le calendrier de L1 IL Y A 4 HEURES

Permettre ces opérations est plus dangereux que la Super Ligue

Lors d'un évènement-presse à Valladolid organisé ce lundi, Javier Tebas a estimé que "permettre ces opérations était plus dangereux que la Super Ligue". "Le PSG va se retrouver avec des pertes de 200 millions d'euros, ils en traînent déjà 300 millions et ils vont prolonger Mbappé avec de tels résultats", avait-t-il ajouté. Fin mai, Alexander Ceferin, le président de l'UEFA, avait répondu au dirigeant espagnol, lui laissant peu d'espoirs sur la suite des événements : "De ce que je sais, l'offre du Real pour Mbappé était similaire à celle du PSG."

"Attirer Zidane, ce serait déjà affaiblir l'autorité de Campos"

Ligue 1 Le PSG va créer un "groupe élite", passerelle entre les jeunes et les pros IL Y A 5 HEURES