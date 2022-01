À Lille, 2021 restera longtemps dans les mémoires. 2022 s’annonce aussi sous de prometteurs auspices. Certes, le champion de France en titre aura bien du mal à conserver sa couronne. Son regain de forme en Ligue 1 (8e à la trêve) et, surtout, son 8e de finale de Ligue des champions à venir face à Chelsea ont cependant de quoi faire saliver les supporters des Dogues. L’année a même commencé très fort ce mardi, avec un derby explosif face au RC Lens en 16e de finale de Coupe de France. Mais pour exister sur tous ces tableaux et vivre une seconde partie de saison emballante, le LOSC ne va pas devoir se rater en janvier.

Ad

Le marché des transferts hivernal (1er-31 janvier) va en effet générer une certaine agitation du côté du domaine de Luchin. En particulier chez les dirigeants et au sein de la cellule de recrutement, qui seront à l’affût d’éventuelles belles ventes destinées à assainir leurs finances, tout en devant conserver un effectif compétitif. Plusieurs dossiers sont ouverts. Dans le sens des départs comme dans celui des arrivées.

Coupe de France Le derby et la qualif' : Lens renverse Lille après un match dingue IL Y A 14 MINUTES

Olivier Létang Crédit: Getty Images

Quel remplaçant pour Ikoné ?

Vendredi 31 décembre, avant même l’ouverture du mercato, le club des Hauts-de-France a officialisé une information qui n’était alors qu’un secret de polichinelle : Jonathan Ikoné est parti. L’international français s’est engagé en faveur de la Fiorentina, qui a déboursé la coquette somme de 14 millions d’euros pour s’offrir ses services. Reste maintenant à savoir qui prendra la place de "Jorko" dans le groupe lillois. A priori, ce ne sera pas Ludovic Blas. Le milieu offensif nantais brille encore de mille feux cette saison. Il semble trop cher, toutefois, pour imaginer un transfert cet hiver (15-20 millions d’euros, selon L’Équipe).

Des sources espagnoles ont récemment fait sortir les noms de Lee Kang-in (Real Majorque) et Jorge de Frutos (Levante), sans que rien de concret n’ait été dévoilé depuis. Plus surprenant : L’Équipe a évoqué un intérêt nordiste pour Cédric Bakambu (30 ans). L’ancien Sochalien a pour avantage d’avoir été libéré de son contrat par le Beijing Guoan et de ne pas disputer la CAN, la RD Congo n’ayant pas réussi à se qualifier. Affaire à suivre, donc.

Régler le cas David dès cet hiver ?

Toujours dans le secteur offensif, le cas de Jonathan David fait beaucoup parler. Le meilleur buteur du championnat français au terme de la phase aller (12 réalisations) ne s’éternisera pas au LOSC, comme son agent l’a fait savoir de manière assez explicite fin décembre . Entendons-nous bien, un départ du Canadien dans les prochains jours paraît hautement improbable. Mais sceller un accord dès cet hiver pourrait s’avérer judicieux.

Jonathan David Crédit: Getty Images

Arsenal, qui souhaiterait renouveler son attaque, ferait les yeux doux à l’ancien de la Gantoise, d’après The Athletic. Boucler le transfert d’ici au 31 janvier et conserver le joueur de 21 ans en prêt jusqu’à l’issue de l’exercice permettrait à Lille de garder son arme offensive n°1 sous la main, tout en engrangeant des liquidités. David, lui, saurait déjà de quoi son avenir serait fait et pourrait se concentrer sur ses ultimes mois dans le Nord, sans être perturbé par les rumeurs. Ce ne sont là que des conjectures, mais il ne faudrait pas que ce dossier parasite la deuxième partie de saison de la bande à Jocelyn Gourvennec.

Botman, Renato Sanches, Yazici… qui laisser filer ?

Il y a le buteur vedette, qui concentre évidemment une grande partie de l’attention. Et puis, il y d’autres joueurs, dont le futur à court ou moyen terme reste tout aussi incertain. On pense notamment à Sven Botman. D’après le Daily Mail, Newcastle serait disposé à lâcher 35 millions d’euros pour enrôler le défenseur néerlandais, mais encore faudrait-il que celui-ci soit tenté par une opération maintien qui s’annonce périlleuse.

Un départ de Renato Sanches, qui aurait pu plier bagage l’été dernier si une vilaine blessure à un genou n’en avait pas décidé autrement, n’est pas non plus totalement à écarter. Cela semble plus plausible encore pour Yusuf Yazici ou Domagoj Bradaric, qui pourraient être prêtés. Ces deux éléments cités jouent relativement peu, et il apparaît moins pénalisant de les laisser filer. Olivier Létang a donc du boulot. Rendez-vous début février pour dresser un état des lieux des forces en présence.

Renato Sanches lors du match opposant Lille à Brest, le 23 octobre 2021, en Ligue 1 Crédit: Imago

Coupe de France Fofana - Sanches : le derby des patrons du milieu IL Y A 21 HEURES