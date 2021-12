Alors qu'elle retrouvera les terrains dimanche à Quevilly-Rouen (16e de finale de la Coupe de France), l'AS Monaco est en quête d'un nouvel entraîneur. Au lendemain de l'annonce surprise du départ de Niko Kovac , trois noms se dégagent pour le remplacer selon les informations de L'Equipe : Jesse Marsch, Paulo Fonseca et Philippe Clément. Le quotidien précise que l'actuel technicien du FC Bruges serait favori pour s'installer sur le banc de l'ASM.

Ad

La direction monégasque souhaite enrôler un entraîneur expérimenté avec une philosophie de jeu spectaculaire et verticale. Si Jesse Marsch, limogé par Leipzig début décembre, et Paulo Fonseca, libre depuis son départ de la Roma l'été dernier, correspondraient aux aspirations de la direction monégasque, le profil de Philippe Clément, qui est observé par de nombreuses écuries européennes depuis de nombreuses années, leur plairait particulièrement même si le dossier ne semblerait pas simple car l'entraîneur de 47 ans a signé un CDI avec l'actuel deuxième du championnat belge.

Ligue 1 Coup de tonnerre sur le Rocher : Monaco se sépare de Kovac IL Y A 14 HEURES

Le triple champion de Belgique s'est fait remarquer en Ligue des champions, et notamment lors du premier match de la phase de poules face au PSG en septembre dernier (1-1), où son équipe a proposé un jeu offensif et agressif. De plus, le technicien belge a l'habitude de faire confiance aux jeunes joueurs, ce qui colle également avec le projet de l'ASM, et n'aurait jamais caché en privé sa volonté d'entraîneur un jour un club français, précise L'Equipe. Alors que les matches vont s'enchaîner début janvier, la direction du 6e de L1 devra vite se décider.

Pourquoi le dossier Azmoun est si compliqué pour l’OL

Ligue 1 Dembélé au PSG, superbe opportunité ou fausse bonne idée ? IL Y A 17 HEURES