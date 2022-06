meilleur recruteur du monde". Et plus encore. Luis Campos a cela de particulier que chacune de ses arrivées dans l'organigramme d'un club est comparable à celle d'un joueur. Y compris lorsqu'il s'agit du Paris Saint-Germain . Cela dit beaucoup - mais pas tout - de l'envergure de l'homme qui, par nature, préférerait la confidentialité dont bénéficie la plupart de ses confrères. Mais c'est ainsi, et ce le sera encore pour longtemps, puisque ses méthodes et le succès des projets qu'il a bâtis à Monaco puis Lille lui ont valu une reconnaissance sans frontières. Ici et là, il est le "". Et plus encore.

curriculum vitae était encore loin d'être convaincant. C'est la raison pour laquelle le champion de France s'est résolu à se (re)pencher sur son cas. En 2014, alors qu'il était déjà sous pavillon qatarien et qu'il n'avait pas encore atteint les très hautes sphères, le club de la capitale avait envisagé de s'offrir les services du Portugais. Mais l'homme avait déjà des exigences folles qui avaient laissé Vadim Vasilyev bouche bée, un an plus tôt, à Monaco . Et sonétait encore loin d'être convaincant.

Avant d'avoir été scout pour le Real Madrid et José Mourinho, Campos avait étrenné - comme l'ex Special One et une palanquée d'entraîneurs qui font la fierté du Portugal - ses diplômes universitaires au sein de plusieurs clubs locaux. Avec beaucoup moins de réussite que les autres. Sur les bancs, lui a connu plus de relégations que de succès. Ce qui lui avait d'ailleurs valu, au pays, le surnom de Luis "Campas". Traduisez : Luis "Pierres tombales", pour une certaine faculté à enterrer ses équipes...

Il va donner sa pointure jusqu'à ses qualités extra-sportives

Campos n'était pas fait pour entraîner. Mais il était doué pour tout le reste. Très tôt, il a créé de toutes pièces des programmes permettant d'améliorer les performances des joueurs et des équipes, notamment le "Mourinho Tactical Board" utilisé, à l'époque, par le Real Madrid. Cette appétence pour le software le mènera à créer "Scouting System Pro", une base de données considérée comme l'une des plus complètes au monde, répertoriant des statistiques de milliers de joueurs, parfois de championnats de troisième ou quatrième niveaux.

Si Manchester United veut connaître son avis sur un joueur de 17 ans qui évolue au fin fond de la Colombie, Luis est capable de donner une analyse, nous assurait Il va donner sa pointure jusqu'à ses qualités extra-sportives. C'est une bible." "Il arrive à sentir où le joueur peut évoluer dans les deux ou trois années qui suivent", ajoute Mikkel Beck, l'ancien Lillois devenu agent. , nous assurait dans Tour d'Europe Paul Tavares, qui a collaboré avec lui à Monaco.." "", ajoute Mikkel Beck, l'ancien Lillois devenu agent.

Pour moi, l'observation en direct est fondamentale, disait-il lors de l'une de ses rares interviews concernant sa méthode, Par exemple, la manière avec laquelle un joueur s'échauffe avant un match ou avant d'entrer en jeu en dit beaucoup sur son caractère. Et le caractère est un marqueur essentiel au moment de détecter un grand talent." Au cœur de sa méthode et de son succès, le logiciel est alimenté par plusieurs scouts de confiance amenés à noter les joueurs sur des dizaines de critères. Lorsqu'une unanimité se dégage autour de l'un d'entre eux, Campos se déplace, en personne, pour l'observer sur le terrain... et en dehors. ", disait-il lors de l'une de ses rares interviews concernant sa méthode, à Yahoo , en 2017.."

Des datas et bien plus que ça

Voilà pourquoi il développe, en compagnie de spécialistes du comportement, un outil capable d'analyser les publications de chaque joueur sur les réseaux sociaux. Le but ? Être capable de savoir, avant même d'établir une analyse plus poussée, si l'élément est impulsif ou réfléchi, ou si son hygiène de vie est correcte ou non. Grâce à cela, Campos dispose d'un socle bien plus fourni que la plupart des clubs européens, à l'exception de quelques écuries, comme Liverpool ou Manchester City, qui ont poussé l'exploitation de données dans des sphères encore inexplorées. Mais le Portugais, lui, a d'autres secrets.

"Ces données sont importantes, disait-il en 2017. Mais si tu ne sais pas les lire et les interpréter, elles sont inutiles. Je crois plus en ce que nos yeux et nos cerveaux sont capables de nous dire que ce que nous transmettent les ordinateurs. Les données sont essentielles. Mais pas décisives." Sur d'autres aspects pour lesquels les logiciels ne sont pas encore suffisamment précis, comme la gestion de la charge émotionnelle ou la compatibilité sur le terrain, Campos fait fonctionner sa propre machine.

"Il est capable de faire le lien entre les stars et les jeunes joueurs en devenir, ajoutait Paul Tavares. Il l'a par exemple très bien fait avec Radamel Falcao et Kylian Mbappé. Réussir à faire ces assemblages est l'un des points sur lesquels je trouve qu'il a une qualité exceptionnelle. Il peut très bien vous dire si un défenseur central droit est compatible avec le gauche." C'est ainsi qu'il a construit, à Monaco puis à Lille, les deux seules équipes capables d'interrompre l'hégémonie du PSG.

Des montées de colère

Campos s'est toujours pleinement investi dans les clubs où il s'est installé durablement, à tel point qu'il a fini par obtenir un rôle prépondérant dans la vie de groupe. "Il vit pour le football et pour le club pour lequel il travaille à 100%", précisait l'agent. "Il y a une relation forte entre Luis et les joueurs, observait Christophe Galtier à son époque lilloise, au moment où le Portugais s'est éloigné du projet du LOSC. Il est au cœur du recrutement, des relations humaines, des relations familiales."

Voilà comment la réputation du conseiller sportif a dépassé les frontières du Portugal et de l'Hexagone. De Chelsea à Milan, de Rummenigge à Karanka, tous ont salué la qualité de son travail. L'homme de 57 ans n'a pourtant jamais intégré l'organigramme de l'un des plus grands clubs européens.

La faute, peut-être, à l'omnipotence du Portugais, ou à un caractère que certains décrivent parfois comme "difficile à vivre", avec par moments, des "montées de colère". "Je n'ai pas de doute sur sa réussite future à Paris, même si ce n'est pas un club facile", tempère Mikkel Beck. Le PSG sera effectivement le premier géant à relever le défi. Parce qu'aucun autre club n'est mieux placé que lui pour savoir ce qu'il a à gagner.

