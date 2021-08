Kylian Mbappé ne sera peut-être plus parisien à l’issue de ce mercato estival. La nouvelle offre de 180 millions d’euros formulée par le Real Madrid pour attirer dès cet été le champion du monde 2018, désireux de quitter le club de la capitale, aurait fait légèrement changer d’avis les décideurs parisiens - pourtant pas vendeurs au premier abord - concernant un joueur libre l’an prochain.

Mais si ce transfert se concrétise, le PSG va très certainement se mettre en quête d’un attaquant à même de remplacer le natif de Bondy. Des pistes seraient déjà à l’étude, quand d’autres ont dû être abandonnées ces dernières heures. Voici l’état des lieux.

Et le terrain dans tout ça… Mbappé au Real, ça donnerait quoi ?

Ce serait, à n’en pas douter, un coup énorme. Car si Mbappé (22 ans) incarne l’avenir, Erling Haaland (21 ans) est lui aussi un phénomène de précocité, autour duquel il paraît tout à fait possible de bâtir sur le long terme. L’avant-centre aux stats impressionnantes, notamment en Ligue des champions (20 buts en 16 matches) est toujours à Dortmund, mais il serait fort étonnant qu’il y reste jusqu’à la fin de son contrat, en 2024.

Dès lors, pourquoi ne pas tenter de l’attirer dès cet été ? Les Schwarz-Gelben, qui ont déjà perdu Jadon Sancho (parti à Manchester United), sont certes décidés à conserver leur joyau. Les très bonnes relations entre Paris et l’agent du Norvégien, Mino Raiola (qui ont facilité l’arrivée de Gianluigi Donnarumma) pourraient toutefois être de nature à faciliter la conclusion d’un accord. Même si rien ne sera simple dans ce dossier.

Pour certains, il est actuellement le meilleur numéro 9 du monde et celui qui aurait dû hériter du Ballon d’Or 2020 si la distinction honorifique avait été attribuée cette année-là. Depuis 2014, Robert Lewandowski fait le bonheur du Bayern Munich. L’infatigable machine à marquer originaire de Varsovie n’aurait cependant pas l’intention de s’éterniser chez le "Rekordmeister", puisque son objectif serait de relever un autre défi européen avant ses 35 ans (il en a 33), d’après Sky Sports.

Les envies d’ailleurs de l’international polonais pourraient donc représenter une opportunité à saisir pour le PSG. Pini Zahavi, le "super agent" qui gère les intérêts du meilleur buteur de l’histoire de la Bundesliga sur une saison (41 réalisations, en 2020-2021) aurait même été aperçu dans la capitale française, si l’on en croit les informations de Simone Rovera. Il paraît néanmoins très peu probable que le Bayern accepte de céder son indispensable avant-centre, a fortiori en toute fin de mercato.

C’est le nom qui revient le plus souvent. Comme évoqué par plusieurs médias cette semaine (RMC Sport, Sky Sports, ESPN Brésil), le club de la capitale aurait pris langue avec Everton au sujet de Richarlison . Arrivé sur les bords de la Mersey en 2018, l’international brésilien sort d’une saison correcte en Angleterre (13 buts, toutes compétitions confondues) et a vécu un été bien chargé, entre la Copa América (défaite en finale contre l’Argentine) et les Jeux Olympiques (médaille d’or).