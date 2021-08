Dembélé, un trou d'air et c'est reparti ?

D'après les informations d'ESPN Brésil, Richarlison aurait été choisi par la direction parisienne pour suppléer le Bondynois et des négociations auraient même déjà été entamées entre l'actuel leader du championnat de France et Everton, où l'attaquant brésilien évolue depuis 2018. Le joueur de 24 ans a connu un été riche avec une place en finale de la Copa America et une médaille d'or aux Jeux Olympiques avec le Brésil (ndlr : face à l'Espagne). Avant un transfert vers le dernier demi-finaliste de la Ligue des champions ?