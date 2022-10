Il y a quand même un air. Le numéro 8 du PSG sur le dos. Une allure longiligne, une élégance naturelle, une assurance sans faille dès qu'il touche le ballon. Une faculté assez remarquable à se trouver au bon endroit et au bon moment, sans jamais donner l'impression de s'échiner à faire de grandes courses. Une capacité à délivrer, sans forcer, ces fameuses passes qui cassent les lignes, tout en dosage et en précision. Le tout avec une facilité presque déconcertante. Le public du Parc des Princes n'a pas retrouvé Thiago Motta dimanche dernier face à l'OM (1-0) . Il a découvert Fabian Ruiz.

Son talent n'est pas une nouveauté. Mais Paris attendait d'en avoir un aperçu. Arrivé de Naples sur la fin du mercato, sans véritable préparation, le milieu espagnol partait avec du retard face à une concurrence particulièrement dense dans son secteur de jeu. Il n'a pas encore trouvé son rythme de croisière, mais sa montée en puissance est déjà visible. Elle a été symbolisée par sa performance contre Marseille. Sa première période, sans être mauvaise, n'avait rien d'exceptionnelle. La deuxième a, en revanche, été beaucoup plus aboutie. Elle a montré tout ce que l'ancien Napolitain pouvait apporter au PSG.

Les chiffres d'une masterclass

Il a su saisir cette chance offerte par le changement de système de Christophe Galtier pour cette rencontre. Le 3-4-1-2 mis en place jusque-là par l'entraîneur parisien ne lui était pas vraiment favorable. Ce n'est pas la configuration qui met le mieux en valeur ses qualités. Et l'efficacité du duo Verratti-Vitinha dans l'entrejeu lui barrait la route vers le onze de départ, même si son temps de jeu progressait ces dernières semaines. Le passage au 4-3-1-2 contre l'OM lui a permis d'obtenir une place de titulaire avec l'Italien et le Portugais dans le trio du milieu de terrain. Il en a profité pour donner cette consistance qui faisait cruellement défaut à l'entrejeu parisien jusqu'ici.

Son influence s'est traduite par les chiffres face à l'OM. Fabian Ruiz a été l'un des joueurs qui a joué le plus de ballons (85). Son total de ballons récupérés (10, record du match), de tacles réussis (5/6) et de pressings exercés sur le porteur adverse (30, record du match), résume son impact dans l'aspect défensif du jeu. Mais cette influence s'est étendue à l'animation offensive avec deux tirs, une passe-clé et 93,7% de passes réussies (59/63). Et l'impression visuelle d'un joueur précieux par sa capacité à donner de la verticalité au jeu. Au bout du compte, l'Espagnol n'a pas été loin de signer une masterclass.

Un positionnement à définir

De quoi valider le choix de Galtier de l'avoir titularisé pour ce rendez-vous avec l'une des équipes les plus performantes de L1 au milieu. Et inciter l'entraîneur parisien à reconduire ce système, où le meilleur poste de Fabian Ruiz reste à définir. Durant la première période face à l'OM, il a essentiellement évolué en tant que relayeur droit, avec une science du placement précieuse pour couvrir les montées d'Achraf Hakimi, mais une influence un peu moins nette sur la construction du jeu. Le milieu parisien s'est davantage rapproché de l'axe après la pause, dans un rôle assez similaire à celui de 'regista' qu'il occupait à Naples la saison passée. Il s'y est montré particulièrement à l'aise.

Fabian Ruiz offre ces deux possibilités, celle d'évoluer en meneur reculé devant la défense, ou un cran plus haut comme relayeur. C'est aussi le cas de Marco Verratti, choisi par Galtier pour occuper le poste axial de son trio de milieux face à l'OM. Si le long débat concernant le meilleur positionnement de l'Italien n'a jamais vraiment été tranché, Galtier a peut-être son idée sur la question. "C'est important pour lui d'avoir Marco devant lui", a ainsi répondu l'entraîneur parisien au moment d'évoquer le regain de forme de Marquinhos dans une défense à quatre contre Marseille, laissant ainsi entendre qu'il voyait plutôt Verratti comme une sentinelle dans un milieu à trois.

Le souvenir d'un trio brillant

Les positionnements ne sont cependant pas statiques. C'est surtout la coordination des mouvements entre les trois milieux de terrain qui détermine l'efficacité de cette configuration. Le test marseillais a permis de vérifier le potentiel du trio Verratti-Vitinha-Ruiz dans cette optique. Au fil du match, les repères entre les trois hommes se sont bonifiés pour qu'ils expriment chacun la pleine mesure de leurs capacités. Pour le PSG, l'intérêt n'est pas seulement d'avoir une densité plus importante au milieu. L'apport de Fabian Ruiz aux côtés de joueurs du profil de Verratti et Vitinha hausse également le niveau technique de l'entrejeu parisien.

Pour en faire un secteur fort de l'équipe de Galtier ? C'est tout l'enjeu de ce changement de système de manière générale, et de l'intégration de Fabian Ruiz dans le cœur du jeu en particulier. Paris a trop souffert d'un manque de qualité au milieu de terrain ces dernières années. Le constat était d'autant plus criant que le PSG en avait fait une force auparavant, quand le trio Motta-Verratti-Matuidi lui garantissait une maîtrise du ballon et offrait à l'équipe parisienne une supériorité collective sur son adversaire. Le chemin est long pour retrouver un milieu aussi brillant. Mais dimanche dernier, Fabian Ruiz a incarné cet air de déjà-vu qui pourrait bien avoir mis Paris sur la bonne voie.

