Celle-ci, entre les divulgations des envies d'ailleurs de Kylian Mbappé ou des informations de Mediapart sur la mise en place par le club d'une "armée numérique" sur Twitter, laissera des traces, c'est certain. Mais ce dimanche aura, au moins offert, un peu de tranquillité à un club qui en a toujours besoin mais aujourd'hui plus que jamais. Assis sur un monceau de poudre, le PSG achevait la semaine face à l'OM, une défaite aurait agi comme l'étincelle capable de tout faire sauter et plonger le club dans une crise profonde.

"L'OM peut nourrir des regrets, mais cette défaite a quelque chose aussi de logique"

Croyez-moi, tout se passe bien dans le vestiaire

Ce n'est donc pas le cas. L'incendie n'est pas éteint mais il est circonscrit. D'abord par le résultat, qui achève une séquence poussive de trois matches nuls indignes des ambitions parisiennes. Ensuite, par la manière. Un seul but certes, mais sur un numéro du duo Kylian Mbappé, à la passe, et Neymar, à la conclusion, dont on jurerait, au vu de leur célébration bras dessus, bras dessous, qu'il s'entend à merveille. Sur le terrain, pas de place pour les jalousies alors que le Brésilien n'a toujours pas digéré que son coéquipier ait réclamé son départ cet été. Mais la soirée a donné raison à Christophe Galtier, qui a répété après le match chez nos confrères d'Amazon Prime : "Croyez-moi, tout se passe bien dans le vestiaire."

Kylian Mbappé, Lionel Messi et Neymar lors de PSG - OM Crédit: Getty Images

Le match contre l'OM, maîtrisé dans l'ensemble, et la réponse collective de ses hommes donnent raison au coach du PSG. Mbappé n'a pas caché sa frustration de jouer les pivots ? Ce dimanche, Paris a changé ses plans et le champion du monde a, le plus souvent, été trouvé dans la profondeur et dans une position plus proche du côté gauche que de l'axe. Là-encore, Galtier a bu du petit lait devant les micros après avoir pris la marée en conférence de presse depuis cinq jours : "Les rumeurs de la semaine ? Il ne se passe rien. Évidemment j’ai entendu les volontés de Kylian d’être dans sa zone préférentielle. Ça a aussi influé sur ma décision de changer de système." Une façon de désamorcer l'une des polémiques qui a pourri la vie du PSG depuis quelques jours.

Communion et démenti

Et s'il fallait une dernière image pour enterrer les démons des derniers jours, la jolie communion avec le public a rappelé que, malgré les révélations en tous genres, le lien n'est pas rompu avec le Parc. Ni avec l'équipe, ni avec l'entraîneur, ni avec Kylian Mbappé, toujours autant acclamé de la présentation des équipes jusqu'à la célébration générale. Le champion du monde, justement, s'est attaché à clore la soirée de la meilleure des manières : "Je n'ai jamais demandé mon départ en janvier. Je ne suis impliqué ni de près ni de loin dans cette info. Je ne l'ai pas comprise, j'étais autant choqué que tout le monde", a-t-il lâché en zone mixte, devant les micros.

Kylian Mbappé tout sourire après la victoire face à l'OM Crédit: Getty Images

le plus important, c'est de jouer sur le terrain") ou sur la nature de ses relations avec Nasser Al-Khelaifi ("je ne l'ai pas vu") n'auront pas totalement dissipé le flou autour de son avenir. Mais Il en faudra sans doute plus pour complètement convaincre mais l'avant-centre du PSG a enfin mouillé la chemise pour afficher un semblant d'unité avec son club. Ses réponses molles sur les révélations de Mediapart ("") ou sur la nature de ses relations avec Nasser Al-Khelaifi ("") n'auront pas totalement dissipé le flou autour de son avenir. Mais sa mise au point a le mérite de clore une douloureuse séquence pour le PSG… pour quelques jours au moins.

