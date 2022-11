Le mandat de Laurent Blanc à l'Olympique Lyonnais entre dans une période "bizarre". Jamais, l'ancien boss des Girondins ou du PSG, n'avait eu à faire un bilan après cinq rencontres seulement, Coupe du monde oblige. Au gré des matches et de ses prises de parole, le "Président" a d'abord mis en avant les carences physiques de ses ouailles avant de déplacer le curseur vers la technique. C'est elle, encore, qu'il a pointée du doigt vendredi soir à l'issue du match nul glané face à Nice (1-1) . Son équipe en manque et l'une des solutions s'appelle peut-être Rayan Cherki.

Depuis son arrivée dans la capitale des Gaules, on ne peut pas dire que Blanc a particulièrement misé sur la dernière pépite de la formation lyonnaise, exposée au monde professionnel dès ses 16 ans (en 2019). En trois saisons, le natif de Lyon n'a pourtant toujours pas exploité sur la longueur son immense talent, ni commencé à réellement confirmer les espoirs placés en lui. Sur le banc pour les deux premières de Blanc, puis entré en jeu trois et quatorze minutes face à Lille et l'OM, Cherki n'en avait pas profité pour se mettre en valeur. Contrairement à vendredi soir.

Des soucis personnels mais une belle entrée

C'est encore à quatorze minutes que le Lyonnais a eu droit face à Nice. Et cette fois, ça lui a suffi. Si ce n'est pour enflammer la partie, au moins pour être de la bonne période lyonnaise, celle du premier tir cadré, à la 77e minute (!), puis du penalty obtenu et transformé par Lacazette (89e). "Il a été bon, a souligné Laurent Blanc en conférence de presse. Il avait des soucis personnels. J'en avais parlé avec lui, il m'avait certifié qu'on pouvait compter sur lui. Il a fait une belle entrée aujourd'hui."

"C'est un week-end inédit dans l'histoire du football"

Quatorze minutes peuvent sembler bien peu pour juger de la qualité du match d'un joueur mais dans le cas de Cherki, qu'il ait réussi à faire bonne impression est crucial. Par le passé, y compris récent, ses entrées en jeu pouvaient souvent être empreintes de dilettantisme. Pas cette fois. "Je suis content parce que c'est un garçon pétri de talent mais qui ne fait pas toujours les efforts au bon moment, au bon endroit", a justement insisté son coach.

Objectif zéro déchet

Au micro de Prime Vidéo, Blanc n'a pas évoqué Cherki mais le constat qu'il fait du jeu de son équipe pourrait bien profiter à l'international espoirs. "Même si on a récupéré du physique, il nous manque un peu de confiance pour que techniquement, on soit meilleur. Je prône un jeu de passe et dans ce cas-là, il faut un peu plus de confiance", a-t-il dit.

La confiance, la technique, voilà deux qualités qui collent à Rayan Cherki qui a réussi son seul dribble tenté et ses onze passes vendredi soir. "Il n'y a pas eu une bonne animation offensive et c'est pour cela que le premier tir cadré intervient à la 77e minute. Il y a un manque de sérénité qui fait que la passe n'arrive pas au bon moment", poursuivait Blanc. Si Cherki s'en donne les moyens, il pourrait être l'un des remèdes aux maux de l'OL.

A 19 ans, il serait temps. Et la présence d'un entraîneur expérimenté comme Laurent Blanc pourrait fonctionner comme un accélérateur de particules. En tout cas, celui-ci compte bien s'attaquer au "problème" Cherki. "Dieu sait qu'il faut se prendre la tête avec lui mais ce n'est pas un problème. Je me la prendrai avec lui sans problème parce que c'est un joueur de talent." Le duo a quelques semaines devant lui pour travailler avant le retour de la Ligue 1 entre les fêtes. Pour le vrai envol de Cherki et de l'OL version Blanc ?

