Rien ne laissait présager un tel retour sur terre. Alors que le début de championnat se déroulait à merveille, que le choc face au PSG dans une semaine avait des allures de sommet pour le titre, et que la Ligue des champions lui avait offert un premier succès depuis des lustres mardi dernier, l'OM s'est pris les pieds dans le tapis dans son incandescent Vélodrome et face à Ajaccio (1-2) , lanterne rouge au coup d'envoi. C'est la première fois de la saison que les Marseillais tombent en championnat, d'autant plus inattendu que le premier quart d'heure, ponctué par l'ouverture du score de Dimitri Payet, dessinait une emprise totale des Phocéens. Mais Marseille a éteint la lumière à tous les étages.

"J’ai du mal à expliquer ce qui s’est passé, n'a pu que constater un Igor Tudor lui-aussi dans les cordes. On n’a joué que quinze minutes. On a bien commencé avec un bon état d’esprit et l’envie de bien faire. Mais après le but, on a changé d’énergie, on a baissé notre niveau." Personne n'a reconnu l'OM vaillant et conquérant du début de saison. A l'image d'un Nuno Tavares, passé de lion féroce, ce qu'il était depuis le début de la saison, à poulet sans tête multipliant les mauvais choix samedi.

Quand on a été mené, je n’ai pas senti l’envie de vouloir gagner

L'enchaînement des matches, le manque de fraîcheur et cette rencontre, a priori déséquilibrée, placée entre deux rendez-vous cruciaux de Ligue des champions : les pièges étaient nombreux. Marseille s'y est précipité à pieds joints. Même si Samuel Gigot est bien plus direct : "Non, il ne faut pas chercher d'excuse, aujourd'hui même techniquement on a raté beaucoup de gestes assez simples, dans les 30 derniers mètres, des passes simples, tranche le défenseur central. On n'a pas été au niveau." Ajaccio en a profité. D'abord en égalisant, puis en profitant d'une grosse erreur d'appréciation de Balerdi, coupable d'un but contre son camp sur une déviation très mal sentie.

"On a pris ce but en début de seconde période qui ne nous a pas fait du bien en sortie de vestiaire", témoigne Dimitri Payet. Jamais les Marseillais n'ont semblé s'en relever alors même que leur banc leur a fourni un bon paquet de forces vives (Luis Suarez, Bamba Dieng ou Amine Harit pour ne citer qu'eux). "Quand on a été mené, je n’ai pas senti l’envie de vouloir gagner, même de la part des remplaçants, a encore constaté Tudor. Il faut toujours avoir l’envie de gagner, même quand on joue mal." Les Corses n'ont pas eu besoin de signer un match incroyable pour arracher trois points pourtant inespérés.

"J’ai du respect pour l’adversaire, mais il a marqué un but sur un tir cadré, a encore continué Tudor. J’ai l’impression qu’on était presque surpris de cette égalisation." Certes mais l'OM n'en a pas montré beaucoup plus. Coup de la panne ou début d'essoufflement ? La réponse viendra vite alors que se profile mercredi un déplacement important en Ligue des champions à Lisbonne, puis un autre, tout aussi capital, au Parc des Princes dimanche.

