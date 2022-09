C'était le 19 février dernier. L'euphorie n'était peut-être pas encore retombée au PSG, vainqueur du Real Madrid (1-0) quelques jours plus tôt en 8e de finale aller de la Ligue des champions. A Nantes, Paris avait pris le bouillon (3-1) et s'était fait surprendre d'entrée de match sur un but de Randal Kolo Muani, au bout d'un long une-deux avec Moses Simon. Une action sur laquelle Marquinhos, mal positionné au départ puis irrémédiablement distancé à la course par l'attaquant français, n'avait pas été exempt de tout reproche. Un phénomène rare et passé relativement inaperçu. La thèse de l'accident pouvait se tenir pour un joueur si souverain habituellement.

Cette erreur n'a pas forcément marqué un tournant pour Marquinhos. Mais elle a dessiné une tendance confirmée sur la deuxième moitié de la saison. Et illustrée par le naufrage du PSG quelques semaines plus tard lors du match retour à Madrid (3-1). Où le Brésilien avait incarné malgré lui l'échec du club de la capitale. Dans son rôle de chef de défense, avec une fébrilité palpable et des erreurs qui ont plombé Paris. Dans son rôle de capitaine aussi, avec une incapacité à remobiliser ses troupes quand le navire s'est mis à sombrer. Ce n'était pas que de son fait. Mais au-delà de son niveau de performance, sa faculté à assumer le leadership du PSG avait été remise en question.

Moins dominant dans les airs

Cela s'est ressenti cet été. L'éventualité de confier le brassard à un autre joueur a fait surface. Le Parisien indiquait des doutes émis en interne face aux difficultés rencontrées par Marquinhos, notamment dans les grands rendez-vous. La quête d'un nouveau défenseur de premier plan, dictée également par le changement de système avec le passage à trois centraux et les pépins physiques récurrents de Sergio Ramos, allait aussi dans ce sens. Mais rien n'a changé, finalement. L'emblématique Brésilien, au club depuis dix ans, est ressorti de l'été conforté en conservant son capitanat et un statut de titulaire indiscutable.

Il n'y avait rien d'illogique. Marquinhos était moins souverain, mais son niveau de performance n'avait pas suffisamment baissé pour mettre réellement le PSG en péril. La trêve estivale était de nature à lui permettre de recharger les batteries pour se relancer à la reprise. Mais le Brésilien n'a pas vraiment retrouvé son meilleur rendement depuis la reprise. Cela se traduit dans plusieurs aspects du jeu, mais particulièrement dans le domaine aérien où il est normalement si performant. Toutes compétitions confondues, il n'a remporté que 53,3% de ses duels dans les airs depuis le début de la saison (8/15). Contre 55% en 2021-22 et 58,5% en 2020-21.

Une phase d'adaptation légitime

La baisse est sensible mais réelle. Dans ce domaine, où le PSG a affiché des limites inquiétantes face à la Juventus, Marquinhos souffre de la comparaison avec Sergio Ramos (69,2% de duels aériens remportés cette saison) et Presnel Kimpembe (72,7%). Le Brésilien se fait aussi discret dans la relance. La qualité de son jeu long devrait être un plus considérable dans le nouveau système en 3-4-1-2 mis en place par Christophe Galtier, pour chercher la profondeur ou les pistons dans les diagonales. Marquinhos a tenté 33 passes longues depuis le début de la saison (90% de réussite). C'est peu, surtout par rapport à Sergio Ramos qui en est déjà à 74 (93% de réussite).

La phase d'adaptation nécessaire à ce nouveau schéma de jeu n'est pas forcément étrangère au rendement en demi-teinte de Marquinhos. Placé dans l'axe de la défense à trois, le Brésilien a des automatismes à assimiler. Il est davantage habitué à un système à quatre défenseurs, et il évoluait plutôt sur le côté droit dans le trio défensif quand Paris évoluait parfois dans cette configuration avant l'arrivée de Galtier. Ce n'est peut-être qu'une question de temps pour que l'ancien Romain trouve tous ses repères et tourne de nouveau à plein régime.

Le PSG veut-il le garder ?

Mais le temps lui est compté, justement. Il n'y pas encore d'état d'urgence mais la situation contractuelle de Marquinhos aurait dû être réglée cet été. Les négociations pour une prolongation du Brésilien, actuellement lié au PSG jusqu'en 2024, semblaient avancer dans le bon sens. Mais aucun accord n'a encore été officialisé à ce jour. Le joueur a déjà manifesté son désir de lier son avenir au club de la capitale. Cette situation laisse plutôt planer l'ombre d'un doute sur la volonté de la direction parisienne de maintenir Marquinhos, 28 ans, au cœur de son projet.

La balle reste cependant dans le camp du capitaine du PSG. Il lui appartient de retrouver ce rayonnement qui a fait de lui un élément incontournable de la capitale. Son rôle est particulièrement crucial cette saison compte tenu du manque de profondeur de l'effectif parisien en défense. Marquinhos sait faire preuve de durabilité et de régularité au plus haut niveau de performance. Il l'a largement prouvé avant cette baisse de régime depuis le printemps dernier. C'est cette voie que le Brésilien doit reprendre pour redevenir un défenseur dominant. Et un maillon fort essentiel pour guider Paris vers le succès.

