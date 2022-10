Strasbourg mérite plus de respect." Julien Stéphan était très remonté dimanche. Son équipe aurait pu signer le coup parfait. Mené 2-0 sur la pelouse de Toulouse, On aurait dû avoir un pénalty à la 90e minute (89e, NDLR) qui nous a été refusé. Je ne sais pas pourquoi. Par manque de courage sans doute", fulmine l’ancien coach de Rennes. ." Julien Stéphan était très remonté dimanche. Son équipe aurait pu signer le coup parfait. Mené 2-0 sur la pelouse de Toulouse, le RCSA a obtenu le point du nul (2-2) , mais en fin de rencontre, il a failli glaner les trois points de la victoire. "(89e, NDLR)", fulmine l’ancien coach de Rennes.

Ad

Le technicien soupçonne l’homme au sifflet, Jérémy Stinat, d’avoir tenu compte du contexte plus que du contact entre Maxime Le Marchand et Anthony Rouault, qui n’a pas touché le ballon, dans sa surface. "Quand un pénalty mérite d'être sifflé il faut le siffler, peu importe que l'on soit à la 90e minute et que l'adversaire soit à 10 (c’était le cas des Toulousains, NDLR), considère Stéphan. Il faut avoir du courage et l'arbitre en a manqué."

Coupe de France Stéphan a senti ses joueurs "investis d'une mission" 11/02/2020 À 22:39

Quand on est trop gentils, trop polis, qu'on ne dit rien, voilà ce qu'il se passe

"Je suis allé le voir à l'issue du match et il n'était pas très bien", ajoute l'entraîneur de 42 ans, pour corroborer ses propos. Interrogé par L'Equipe, il revient sur une autre situation impliquant sa formation... et le même arbitre : "Il ne s'était pas posé la question à Montpellier, si à la 93e, à 1-1, il fallait siffler (penalty)." Strasbourg s'était alors incliné 2-1, sur la pelouse du MHSC, lors de la 8e journée. Un mois plus tard, Julien Stéphan estime que ses joueurs ont été privés d'une opportunité de décrocher un succès fondateur.

"C'est une décision qui nous pénalise énormément", appuie le coach des 16es de Ligue 1 après 12 journées, conscient de s’exposer à des sanctions : "Tant pis. J'aurai protégé le club, j'aurai protégé mes joueurs. Ce n'est pas la première fois que cela arrive cette saison, on en a marre que ça se répète. On sait que l'on est engagé dans la course au maintien et j'espère qu'il ne nous manquera pas 2 ou 3 points en fin de saison (…) On n'a jamais rien dit mais là, trop, c'est trop." Un changement d'attitude assumé : "Quand on est trop gentils, trop polis, qu'on ne dit rien, voilà ce qu'il se passe."

Ligue 1 Stéphan : "On aura un point au départ, on essaiera de le conserver…" 15/01/2020 À 06:42