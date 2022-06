Une part de mythe. Une autre de réalité ? On ne sait pas tout de la façon dont le Paris Saint-Germain a réussi à convaincre Kylian Mbappé de prolonger, en mai dernier. La star du football mondial a tourné le dos au Real Madrid pour se réengager , jusqu'en 2025, avec le club parisien. Cela a suscité certains fantasmes sur le rôle qu'il va y tenir. L'international français s'en est encore amusé, dans un entretien diffusé ce vendredi sur BFM TV.

"Des gens l'ont pensé, le pensent et le penseront encore, a-t-il déclaré, concernant sa potentielle omnipotence au sein du PSG. Je n'ai pas de problème avec ça. Le club sait que c'est le club avant tout, avant moi, même si je suis un joueur important." Son président, Nasser Al-Khelaïfi, a déclaré cette semaine dans les colonnes du Parisien : "Les paillettes, c'est fini." Mbappé abonde et insiste : il ne revendique aucune paternité dans le revirement que Paris espère opérer.

"Je n'ai pas été à la base de ce projet, c'est le projet du club, pas mon projet", appuie l'attaquant de 23 ans, interrogé à New York dans le cadre d'un voyage organisé avec sa fondation IBKM (Inspired by Kylian Mbappé). "Il va se passer de belles choses", promet-il au sujet de la saison à venir des champions de France. Le principal dessein est limpide : "La Ligue des champions est l'objectif clair, affiché, annoncé… il n'y a pas besoin d'énumérer beaucoup plus d'adjectifs. C'est cela que l'on veut.

Mais selon Mbappé, pour grimper au pinacle du Vieux Continent, il faut déjà gérer les affaires cou-rantes avec plus d'aplomb. "Cette année et l'année dernière (le LOSC a été titré en 2021, NDLR), on faisait moins peur, on était moins intouchable (en Ligue 1). Gagner la Ligue des champions passe par là : redevenir intouchable, qu'il n'y ait plus beaucoup de discussion dans le championnat, même si cela enlèvera du suspense", considère-t-il.

"On doit retrouver ces bases-là pour ensuite aller essayer de conquérir l'Europe", résume Kylian Mbappé. Un autre objectif pourrait l'animer et il en assume le côté "accessible" : devenir le buteur le plus prolifique de l'histoire du PSG. Avec 170 réalisations en 216 rencontres, il a seulement 30 buts de retard sur le recordman, Edinson Cavani. Va-t-il le déloger ? "Si je continue comme ça, il n'y a pas de raison que je ne le fasse pas."

