"La société a l'intention de commencer une liquidation ordonnée de ses opérations en Allemagne et en Espagne et est en consultation avec les représentants de ses employés en France et en Italie (pour faire de même)", affirmait le sponsor dans un communiqué. Outre l'Olympique de Marseille, Cazoo est actuellement sous contrat avec le LOSC, Bologne (Série A), Valence (Liga), Fribourg (Bundesliga) mais aussi de l'Open de France de golf. Pour Lille, Cazoo précisait ces dernières semaines que le partenariat durerait au moins "pour la saison 2022-2023".

