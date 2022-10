injuste". Quand le coach phocéen a été invité à analyser la défaite des siens, C’est probablement notre meilleur match, ce qu’il s’est passé aujourd’hui est incroyable." Aidé d’un traducteur pour répondre à nos confrères de Canal+, il a insisté sur la qualité de la performance marseillaise, à ses yeux : "On doit être fiers de la façon dont on a joué." Igor Tudor avait le regard noir et une certitude, samedi soir : son OM a vécu une soirée "". Quand le coach phocéen a été invité à analyser la défaite des siens, à domicile face à Lens (0-1) , il l’a jugée imméritée : "." Aidé d’un traducteur pour répondre à nos confrères de, il a insisté sur la qualité de la performance marseillaise, à ses yeux : "."

Alors qu’il y avait 0-0 à la pause, Amine Harit avait tenu un discours similaire : "On n’est pas loin de faire l’une de nos meilleures premières périodes depuis le début de saison. On ne concède pas d'occasions, on en a énormément, dans le jeu ça va vite, on est super contents de cette première mi-temps." Restait ce qui n’était encore qu’un bémol : "Il ne manque que ce but, qui va tout ouvrir." Le problème est que ce but n’est jamais arrivé, pour les locaux, qui ont fini par se faire cueillir dans le dernier quart d’heure.

Igor Tudor, coach de l'OM, qui a perdu à domicile face à Lens - Ligue 1, le 22/10/2022 Crédit: Getty Images

L’équipe qui méritait de l’emporter était l’OM

"On avait juste besoin de marquer", a encore pesté Tudor : "Personne n’est satisfait de perdre, mais le foot n’est pas toujours juste. Parfois, l’équipe qui méritait de gagner perd. Aujourd’hui, l’équipe qui méritait de l’emporter était l’OM." Brice Samba, portier lensois passé par la Canebière, n’est pas allé jusqu’à crier à l’injustice pour son ex-club, mais il a en partie partagé le sentiment ambiant à Marseille : "On a fait une performance XXL. Il le fallait pour remporter ce match, parce que l’OM aussi a fait une performance XXL."

Jonathan Clauss, également opposé à son "ex", a bien failli tromper Samba en fin de premier acte. Mais son ballon caressé du pied droit est venu lécher le poteau gauche du gardien adverse. Un symbole de ce qui a manqué à l’OM lors de cette 12e journée de Ligue 1. Pas grand-chose. "On a je ne sais combien d’occasions, des frappes contrées, des frappes sauvées in extremis on ne sait comment, fulmine l’international français. Eux, ils ont une frappe, et elle est contrée dans le bon sens (but de David Pereira da Costa, NDLR)."

Mattéo Guendouzi (Marseille) / Ligue 1 Crédit: Imago

C’est peut-être cela le plus frustrant et décevant

"C’est ça qui est terrible", considère Clauss, qui résume : "Je pense qu’on fait un très bon match, c’est peut-être cela le plus frustrant et décevant (...) La défaite fait beaucoup de mal mais il faut prendre du recul." Valentin Rongier abonde : "On aurait pu gagner, on aurait dû gagner. Quand on regarde toutes les opportunités qu’on a eues, on doit marquer au moins deux buts ce (samedi) soir." Le milieu de terrain phocéen concède tout de même : "En deuxième période, ils ont réussi à nous mettre en difficulté, ils ont changé leur tactique."

"C’était un peu dur en première mi-temps", admet l’unique buteur de la rencontre, mais il pointe aussi du doigt un sujet éludé par les battus du jour : "Marseille était un peu fatigué en deuxième période. Le coach a su nous donner les bons conseils avant qu’on rentre et on a su les appliquer." Grâce à ce succès, le club nordiste prend quatre points d’avance sur son adversaire (4e) et se couche en dauphin du PSG, tandis que l’OM n’a pas seulement à déplorer le scénario du match. C’est sa dynamique qui peut inquiéter.

Invaincus lors des neuf premières journées, les Olympiens viennent de s’incliner trois fois de suite en championnat : contre Ajaccio - "C'était mérité, mais cette fois on a tout donné sur le terrain", note Rongier -, le PSG, puis donc Lens. Le constat de la frustration ne suffit pas, il va falloir trouver des remèdes à l’inefficacité (un seul but inscrit lors de ces trois rencontres). "Il faut être plus sévère dans les deux surfaces", déclare Clauss, avant de finir par une touche d’optimisme : "On progresse énormément, cela va venir avec le temps."

