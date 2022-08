Ce samedi soir, le RC Lens est leader de Ligue 1. Et c’est loin d’être volé. En attendant les matches de l’Olympique de Marseille (contre Nice) et du Paris Saint-Germain (contre Monaco) dimanche, les Sang et or ont pris le pouvoir grâce à leur succès contre Rennes (2-1), au stade Bollaert-Delélis, leur troisième en quatre journées. Avec un Seko Fofana encore magnifique, auteur d’un but magistral, et un public bouillant, les Lensois confirment qu’ils sont l’équipe frisson du début de saison avant, peut-être, de nourrir de plus fortes ambitions.

Du début à la fin, la rencontre fut intense, engagée, mais il a fallu attendre la seconde période pour la voir vraiment s’animer. Après un premier acte pauvre en occasions de but, les Lensois ont nettement accéléré. Florian Sotoca, auteur d’une frappe un peu trop croisée (46e), ou Facunda Medina, qui ratait le cadre de la tête (53e), auraient pu ouvrir le score, peu après le retour des vestiaires. Mais c’est le patron, Seko Fofana, qui a finalement débloqué la situation.

Passements de jambes et frappe magistrale

Le capitaine du RCL, trouvé sur le côté gauche, a d’abord enrhumé le jeune Désiré Doué - qui vivait sa première titularisation en Ligue 1 - en enchaînant les passements de jambes, pour mieux revenir dans l’axe et enchaîner avec une frappe magistrale, terminant sa course dans le petit filet rennais (1-0, 65e). Un moment fort en émotion, lors duquel l’ensemble des Lensois - supporters, joueurs sur le terrain et l’ensemble du banc de touche - ont bondi de joie, comme ébahis par cet instant de grâce.

La domination lensoise fut encore un peu plus récompensée, quelques minutes plus tard, grâce à Loïs Openda. L’attaquant lensois, qui n’a eu de cesse de chercher la profondeur durant la rencontre, semblait d’abord battu par Rodon, sur une passe en profondeur de Sotoca. Mais le défenseur breton a ouvert la porte, le Belge s’est engouffré, pour tromper Alemdar de près (2-0, 70e).

Réalistes, les Sang et Or ont sûrement douté lorsque, dans le temps additionnel, Gaëtan Laborde a relancé le suspense. Annoncé sur le départ, l’ancien Montpelliérain, sur le banc au coup d’envoi, s’est arraché en taclant devant Gradit, avant de battre Samba en force (2-1, 90+1e). Trop tard pour mettre en péril le beau succès des Lensois, récompensés par 10 points après quatre journées, et une place de leader pas si anecdotique.

