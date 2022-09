Dans un entretien accordé en juillet au New York Times , et publié ce mardi par le média américain, l’attaquant parisien a confirmé cette information. Revenant sur son été et sur les coulisses de sa prolongation de contrat jusqu’en 2025 à Paris, le champion du monde français a indiqué qu’il avait bien parlé de son avenir avec le chef de l’Etat.

"Je n’avais jamais imaginé que je parlerais avec le président de mon avenir, de ma carrière, c’est quelque chose de fou, vraiment" débute le natif de Bondy. Et il poursuit : "Le président m’a dit : 'Je veux que tu restes, je ne veux pas que tu partes maintenant. Tu es si important pour le pays. Tu peux rester un peu plus à Paris'".

Si Mbappé a avoué que sa décision avait été murement réfléchie il avoue que ce message adressé par Emmanuel Macron a sans doute joué dans sa prise de décision. "Lorsque le président vous dit quelque chose comme cela, ça compte forcément" confirme-t-il.

Enfin, dans ce long entretien au média américain à l’occasion de son passage début juillet à New York, Mbappé a également évoqué la course au Ballon d’Or et à ce rêve qu’il a depuis tout petit : devenir le meilleur joueur du monde. Si pour cette année 2022 la récompense suprême semble promise à un coéquipier de Kylian Mbappé en équipe de France, un certain Karim Benzema , le Parisien a estimé qu’il "", présentant le Ballon d’Or, comme "".