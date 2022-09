Les Merlus ne s'arrêtent plus. Ils se retrouvent même provisoirement tout en haut du classement de Ligue 1 en compagnie du PSG et de l'OM. Toujours en pleine forme, les Lorientais sont allés battre nettement Auxerre, vendredi soir, en ouverture de la 8e journée (1-3). Dango Ouattara (15e), Terem Moffi (36e) et Enzo Le Fée (44e) ont marqué en première période. Gauthier Hein (50e) a réduit le score en seconde mais l'AJA subi un 4e revers de suite.

Ad

Cette rencontre entre deux équipes à la dynamique totalement opposée est partie sur les chapeaux de roue. Lorient a toute de suite mis en place son jeu rapide vers l'avant et Moffi a donné du travail à Jubal et Alexandre Coeff. Si le second a montré de la hargne, le premier s'est vite retrouvé en difficulté. Désireux de se montrer entreprenants, les Auxerrois ont bien fait circuler le ballon mais ne sont pas parvenus à prendre à défaut la défense adverse.

Ligue 1 Seuls Messi et Neymar font mieux : Ouattara, spectaculaire prise de conscience HIER À 16:51

Ouattara intenable, Le Fée inspiré

Tout le contraire de Bretons inspirés à l'image de l'excellent Le Fée qui a lancé Julien Ponceau sur la droite de la surface bourguignonne pour une passe en retrait rasante et une reprise décroisée de Ouattara au point de penalty pour l'ouverture du score (0-1, 15e). Symbole de ce début de saison fabuleux des Merlus, le Burkinabé de 20 ans en est désormais à 4 buts et 5 passes décisives en championnat. Il a même failli obtenir un penalty dans la foulée pour une sortie hasardeuse de Benoît Costil mais l'arbitre et le VAR n'ont pas vu de faute du gardien (18e).

L'AJA est toutefois restée joueuse face à des Merlus qui ont reculé après avoir pris l'avantage. Hamza Sakhi s'est retrouvé en bonne position dans la zone de vérité mais il a envoyé sa reprise sur Yvon Mvogo (27e) tandis que l'avant-centre Mbaye Niang n'a jamais pu réellement se mettre en évidence. Sereins et patients, les Lorientais ont attendu le bon moment pour punir encore leurs adversaires suite à un coup franc repoussé. Dans un second temps, Vincent Le Goff est allé centrer sur la gauche pour une remise de Montassar Talbi au second poteau et une tête de Moffi à bout portant pour tromper Costil (0-2, 36e). Lui aussi en grande forme, le Nigerian de 23 ans compte déjà 6 réalisations en L1 dans cet exercice.

Encore défaillants en défense car pas assez réactifs, les Auxerrois n'ont pas tardé à craquer de nouveau. Le Fée s'est infiltré dans la zone de vérité pour servir Ouattara dont la reprise a été repoussée par Costil. Le maître à jouer breton de 22 ans a cependant suivi et marqué de près à son tour (0-3, 44e). D'abord refusé pour hors-jeu, son but a finalement été validé par le VAR et Lorient a pris le large grâce au second but de Le Fée cette saison.

L'AJA valeureuse mais trop tendre

Rythmée et ouverte en première période, la rencontre est repartie sur les mêmes bases après la pause et Hein a relancé les Icaunais en suivant une frappe de Mathias Autret repoussée par Mvogo (1-3, 50e). Lorient est cependant demeuré dangereux grâce à ses sorties de balles rapides et travaillées et à la vista de Le Fée qui a idéalement servi Moffi à l'entrée de la surface adverse avant que celui-ci n'ajuste mal sa petite frappe enroulée (56e).

Lancé à son tour par Le Fée, Diarra a placé un superbe contre sur la droite mais a buté sur Costil au bout de sa longue course (70e). En face, Auxerre a tenu le ballon et poussé sans réussir à se montrer réellement dangereux jusqu'à un loupé de l'entrant Lassine Sinayoko dans le temps additionnel (90e+2). Après leur déroute à Rennes (5-0), les hommes de Jean-Marc Furlan s'inclinent de nouveau largement. Les promus vont devoir corriger de nombreux points pour enrayer leur spirale négative. Les Merlus de Régis Le Bris, eux, vont juste regretter que la trêve internationale vienne suspendre leur formidable dynamique et leur début de saison historique.

Tudor - Payet : à qui la faute ?

Ligue 1 20 matches après, Gouiri s'est libéré 11/09/2022 À 22:56