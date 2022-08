Prévue pour la 2e journée de Ligue 1, le match entre Lorient et l'OL avait été reporté en raison du mauvais état de la pelouse du Stade du Moustoir. "Suite au rapport consécutif à la double visite des délégués de la LFP à Lorient les 11 et 12 août, la commission des compétitions a constaté que l'état actuel de la pelouse du stade du Moustoir ne permettait pas d'assurer la sécurité des acteurs du jeu pour la rencontre FC Lorient-Olympique Lyonnais", inidiquait la LFP à l'époque.

Ce vendredi, l'instance a annoncé la nouvelle date de la rencontre. "", précise le communiqué La LFP, après avoir examiné la pelouse du stade du Moustoir par deux fois, avait annoncé le 12 août le report de la rencontre prévue initialement deux jours plus tard. La sécheresse et l'organisation du Festival interceltique avaient sérieusement abîmé l'aire de jeu. L'OL avait regretté que cette décision n'ait pas été prise plus tôt, tandis que Lorient, par la voix de son président Loïc Féry, avait accusé Lyon d'avoir fait "pression" sur la LFP pour acter le report