Le PSG a joué à se faire peur face à des Troyens venus au Parc des Princes pour l'emporter. Mais Paris a de nouveau pu compter sur son trio Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé. Les trois ont marqué pour se sortir d'une situation délicate au Parc des Princes. Carlos Soler s'est également signalé avec un but et un pénalty obtenu. Menés par deux fois dans la partie, le club de la capitale s'est finalement imposé 4-2.

Le doublé de Mama Baldé et le but en fin de partie d'Ante Palaversa auront eu le mérite de faire frissonner le Parc et pousser le collectif parisien, ronronnant en début de partie, à se sublimer. Avec des sorties de balles audacieuses et des contre-attaques tranchantes, Bruno Irles a bien failli gagner son pari.

Troyes a joué crânement sa chance...

Jamais cette saison Paris n'avait encaissé de but dans le premier quart d'heure. L'ouverture du score de Mama Baldé (3e) a rappelé aux hommes de Christophe Galtier qu'ils ne sont pas invincibles en début de match et surtout, a confirmé la tendance actuelle : le PSG encaisse trop de buts . Piqués dans leur orgueil, les champions de France, via Messi, ont multiplié les phases de possession, tenté, accéléré, mais la défense à cinq troyenne a tenu bon. Et même, mieux, s'est offert quelques contres qui ont laissé espéré le break.

C'est finalement de Carlos Soler qu'est venu la solution. Superbement trouvé par Neymar, l'Espagnol a trompé Gauthier Gallon sur son contrôle et marqué dans le but vide (24e). Paris s'est alors mis à pousser encore plus fort. Gallon a sorti le grand jeu et on s'est demandé combien de temps l'ESTAC allait pouvoir tenir. Il a fait mieux. Chirurgicaux, les hommes d'Irles ont frappé de nouveau en contre. Mama Baldé, encore lui, bien servi par Wilson Odobert dans la surface, a frappé en pivot et laissé Donnarumma impuissant dès le retour des vestiaires (52e, 1-2).

…mais en face il y avait Messi et Neymar

Le rêve bleu aurait pu durer si deux hommes n'en avaient pas décidé autrement. Leo Messi et Neymar ont pris les choses en main. Trois minutes après le second but de Baldé, l'Argentin a envoyé un missile dans le petit filet de Gallon pour égaliser (55e). Et même pas dix minutes plus tard (62e), il a lancé parfaitement son ancien compère du Barça entre deux défenseurs adverses. Sans même regarder le but, le Brésilien a permis aux siens de repasser devant, 3-2.

Kylian Mbappé, beaucoup moins en vue dans la partie, a réussi à s'incruster dans la fête. Sur un ballon anodin, le manque de communication entre Palmer-Brown et Gallon a permis à Soler de s'immiscer entre les deux et de pousser le cuir avant d'être découpé par le portier aubois, pénalty indiscutable. Le numéro 7 parisien ne s'est pas fait prier et, en maîtrise, a trouvé la lucarne pour ajouter sa patte à la rencontre (77e). Ante Palaversa a bien offert un poil d'espoir aux siens. Après un coup de billard dans la surface parisienne, il a poussé le ballon de la tête dans le but de Gianluigi Donnarumma à bout portant (88e). Mais cette dernière réalisation restera anecdotique.

Lionel Messi et Neymar (PSG), complices face à Troyes Crédit: Getty Images

Dans la lignée de ses dernières sorties, le PSG continue de flamber offensivement. La MNM s'est encore mise en lumière. Mais, pour sur, Galtier ne sera pas pleinement satisfait de cette victoire, tant ses hommes se sont montrés friables sur les contres adverses. Désormais solides leaders de Ligue 1 devant Lens avec cinq points d'avance, il y a encore du boulot pour les Parisiens avant de se déplacer à Turin mercredi en Ligue des champions, pour arracher la première place du groupe au Benfica.

