Très honnêtement, si j'explique les vraies raisons pour lesquelles on s'est disputés, parce que c'est vraiment le mot, Christophe n'entrera plus dans un vestiaire, ni en France ni en Europe." Mercredi, dans des propos accordés à RMC, Julien Fournier avait visiblement envie d'en remettre une couche sur sa relation déjà bien tendue avec Christophe Galtier. Entre les deux, la cohabitation n'a pas été une partie de plaisir à Nice la saison passée

Je ne suis pas surpris de la manière avec laquelle il s'est exprimé. Je ne veux pas me fatiguer et m'épuiser à répondre ou débattre sur tout ce qui se dit. Sur la forme, je ne suis pas surpris connaissant le personnage", lui a répondu l'entraîneur du PSG, jeudi, en conférence de presse. Mais comment les deux hommes en sont arrivés là ? L'Equipe fait quelques révélations dans son édition du jour.

Selon le quotidien, l'ex-entraîneur de Nice, pas vraiment heureux du mercato, n'avait pas hésité à en faire part à certains salariés à l'aube de la saison 2021-2022. Mais, plus tard, Galtier aurait également remis en cause la "sociologie" de son effectif : beaucoup de jeunes et des profils ne collant pas à l'idendité de la ville niçoise. Un avis partagé, selon lui, par les supporters. Fournier enrage et la rupture devient déjà inévitable. L'entourage du technicien parisien s'est toutefois défendu de cette accusation, précisant qu'il a "entraîné des joueurs de toute culture, toute religion, sans aucune distinction".

Une gestion du ramadan qui interroge Fournier

séances plus légères" mais tenterait de les convaincre "de ne pas jeûner pour conserver une condition physique optimale", peut-on lire dans L'Equipe, qui ajoute qu'il est "imposé" aux joueurs concernés de "venir au réfectoire avec les autres joueurs", et même s'ils ne mangent pas. Pas un problème pour les intéressés, qui comprennent au nom de l'esprit du groupe. Le mariage entre les deux se consomme au moment du ramadan, indique L'Equipe . D'après le quotidien, Galtier estime qu'un joueur ne peut exprimer totalement son potentiel le jour d'un match s'il ne mange ou ne boit pas. Dans son équipe, Brahimi, Boulhendi, Atal, Todibo, Lemina, Rosario, Boudaoui ou encore Gouiri entament alors ce mois de jeûne. Le technicien adapte des "" mais tenterait de les convaincre "", peut-on lire dans, qui ajoute qu'il est "" aux joueurs concernés de "", et même s'ils ne mangent pas. Pas un problème pour les intéressés, qui comprennent au nom de l'esprit du groupe.

En coulisses, Fournier, lui, ne digère pas les méthodes de son entraîneur et le fait savoir à ses supérieurs. Une ultime réunion, tenue début avril, acte le divorce avec Galtier, qui reproche à son directeur sportif un mercato hivernal décevant. L'ultime épisode d'une histoire vouée à finir.

