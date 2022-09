La bonne pioche du recrutement de l'OL. Arrivé sur la pointe des pieds cet été en provenance de Caen (L2), le jeune Johann Lepenant s'est déjà imposé dans l'entrejeu de Lyon, qui joue à Lorient mercredi (19h) en match en retard de la 2e journée de Ligue 1. Et il semble qu'il sera difficile à déloger : à 19 ans, et après 54 matches très formateurs en Ligue 2, l'ancien Caennais a profité des blessures de Corentin Tolisso et Maxence Caqueret durant la pré-saison pour se montrer à son avantage.

Son expérience dans la division inférieure semble avoir été bénéfique, alors que d'autres jeunes se morfondent dans une équipe réserve de N2 (4e div.) ou sur un banc de Ligue 1, à l'image de Rayan Cherki, qui compte seulement 9 matches pros complets en trois ans à son actif. "Forcément, cela m'a donné une petite expérience. La Ligue 2 est un championnat rude, compliqué. Cela m'a peut-être aidé dans mon intégration à l'OL. Il fallait s'adapter vite alors que j'ai tendance à être timide et un peu réservé", admet-il, expliquant avoir été "séduit par le projet lyonnais". "Je suis très content d'avoir fait ce choix. Parmi d'autres possibilités, quand Lyon s'est présenté, je n'ai plus hésité", assure le joueur pour qui l'OL a dépensé 4,25 millions d'euros.

Avec Corentin Tolisso et Alexandre Lacazette, je peux m'améliorer plus vite

Johann Lepenant a disputé tous les matches amicaux de pré-saison avant d'enchaîner comme titulaire lors des quatre premières journées de championnat. Il a ensuite été ménagé samedi contre Angers (5-0) en laissant sa place à Corentin Tolisso, l'une des recrues phares de l'OL cet été. "Je suis venu ici pour progresser aux côtés de joueurs expérimentés au haut niveau mais aussi pour jouer. C'est agréable de s'entraîner avec des joueurs tels que Corentin Tolisso ou Alexandre Lacazette dont j'écoute les conseils. Avec eux, je peux m'améliorer plus vite", a-t-il détaillé lundi au cours d'une première conférence de presse bien maîtrisée.

"Pour le moment, l'entraîneur me fait confiance. J'essaie de faire de mon mieux pour rester sur le terrain", a confié le jeune Normand, fan de Xavi, Andres Iniesta ou Ngolo Kanté et déjà comparé à l'ancien international de Nantes et de l'OL Jérémy Toulalan. "La Ligue 1, ça va plus vite que la Ligue 2. C'est plus propre techniquement. Il a fallu s'adapter et j'y suis bien parvenu mais il faut continuer à travailler", commente l'ancien joueur de Caen qui était arrivé en provenance de l'US Granville (N2).

Bosz très surpris et satisfait

Peter Bosz est aussi conquis par Johann Lepenant. "Je suis un peu surpris mais le scouting a très bien fonctionné, sourit-il. C'est un bon joueur avec beaucoup de qualités. Il n'a que 19 ans et il vient d'un niveau inférieur à celui de l'OL. Mais depuis le premier entraînement, on voit qu'il est très fort techniquement et très intelligent dans ses replacements. Il perd peu de ballons après la récupération. Il est très stable depuis le début de saison. Il a bien joué les matches amicaux et a confirmé en championnat. Je suis très content de lui."

Avant de défier Lorient, où il devrait faire son retour dans le onze lyonnais, Johann Lepenant se félicite de l'état d'esprit dans le vestiaire de l'OL, qui a pris 13 points sur 15 possibles. "Une dynamique se construit. Sur le terrain, on commence à trouver des circuits de passes. On avance avec une bonne ambiance à l'entraînement. Nous restons sur une victoire 5-0 sur Angers et maintenant il faut confirmer à l'extérieur après quatre succès à domicile", conclut-il.

