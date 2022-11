C'est un match qui a, même sans user des habituels clichés, tout du piège. Dimanche, à une heure où il n'a pas franchement l'habitude de jouer (13h00), le Paris Saint-Germain se rend à Lorient pour y affronter une équipe qui a beaucoup d'arguments pour l'ennuyer . Les Parisiens ne peuvent donc se permettre aucun relâchement alors que le contexte, lui, a tout pour les inciter à lever le pied.

Les hommes de Christophe Galtier viennent en effet de sortir d'un insupportable enchaînement de matches, durant lequel ils ont quasiment joué tous les trois jours, la faute à une phase de groupes de Ligue des champions condensée pour laisser place à la Coupe du monde. "Dimanche, ce sera le 23e match des internationaux, a souligné Christophe Galtier en conférence de presse ce samedi. Chez nous, quand il y a une trêve internationale, il n'y a, en réalité, pas de coupure. Habituellement, le dernier match de poules de C1 se joue le 8 ou 9 décembre. Forcément, ça génère de la fatigue."

Dès qu'on pense trop, on peut se blesser

À cette fatigue physique s'ajoute aussi l'usure psychologique et, surtout, une certaine appréhension. Une grosse quinzaine de joueurs de l'effectif parisien a rendez-vous au Qatar dans à peine deux semaines. A partir de maintenant, tout pépin physique, même mineur , peut faire basculer une carrière. Et alors que sa marge au championnat (5 points d'avance sur Lens avant la 14e journée) n'est pas aussi grande que Christophe Galtier l'aurait espérée, il n'est pas encore temps de faire tourner. Qui plus est face à un candidat - surprise - au podium.

Voilà donc le technicien parisien face à une mission peu commune, où il doit, encore plus que de coutume, échanger avec ses joueurs et "toujours les convaincre que jouer est la meilleure des préparations." "Dès qu'on pense trop, on peut se blesser même sur une petite séance d'entraînement", a-t-il insisté face aux journalistes.

Mais pour les joueurs, impossible de ne pas avoir le rendez-vous le plus important de l'année dans un coin de la tête. "On ne va pas jouer les hypocrites, a confié Kylian Mbappé mercredi après la victoire face à la Juventus, sur Canal+. [...] C'est le trophée d'une vie qui arrive. Nous allons essayer de donner le meilleur de nous-mêmes. Les gens ne peuvent pas nous reprocher d'y penser."

Preuve que le sujet est devenu central depuis plusieurs jours au PSG, Christophe Galtier et son staff ont repensé les séances, les préparations aux entraînements et les exercices de récupération afin qu'ils soient mieux adaptés à la charge émotionnelle générée par l'approche du Mondial. Le technicien, lui, a rencontré d'anciens joueurs qui avaient, durant leur carrière, manqué une grande compétition après un relâchement - conscient ou non.

Pas de blocage pour les joueurs, pas de pression des sélectionneurs

Afin de mesurer avec précision l'état d'esprit de ses hommes, il multiplie les échanges "formels et surtout informels, car les joueurs se livrent plus facilement." Durant ces discussions, il insiste justement sur l'adaptation de la charge de travail et réclame une confiance totale en ses décisions, notamment sur les temps de jeu accordés. "On ne doit pas occulter que les joueurs puissent avoir cette crainte de ne pas aller au Mondial, a concédé le technicien du PSG. Mais bien évidemment, j'écoute et je prends des décisions par rapport à ce qu'ils peuvent me dire."

À ces constats oraux s'ajoutent les analyses plus scientifiques des outils de pointe dont dispose le PSG pour mesurer avec une extrême précision l'état de forme physique, mais aussi mental, des joueurs. Des instruments sur lesquels Luis Campos, vigilant, a également une vision globale. "Il y a un échange constant avec mon staff de performance et le staff médical, a insisté Galtier. J'écoute et je prends des décisions par rapport à ce que me disent mes joueurs. Il ne doit pas y avoir de non-dits là-dessus."

Si un joueur m'assure qu'il ne veut pas jouer et qu'après discussion, je constate qu'il y a effectivement un blocage, alors il ne joue pas, a assuré le coach du PSG. Ça profitera à quelqu'un d'autre." A priori, personne n'a demandé à rester à l'écart pour le déplacement à Lorient ce dimanche. Et Galtier n'a pas reçu de coups de fil de Tite, Deschamps, Santos ou Scaloni : "Aucun sélectionneur ne m'a sollicité pour me demander de protéger un tel ou un tel." Pour Presnel Kimpembe, Fabian Ruiz ou Lionel Messi , tous victimes de légers coups ces derniers jours, aucun risque n'a été pris. ", a assuré le coach du PSG.." A priori, personne n'a demandé à rester à l'écart pour le déplacement à Lorient ce dimanche. Et Galtier n'a pas reçu de coups de fil de Tite, Deschamps, Santos ou Scaloni : "."

