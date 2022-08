C'était quand même un sacré traquenard en perspective. Christophe Galtier avait des raisons de se demander où il avait mis les pieds en ce 22 décembre 2017. Lille était au bord du vide. L'avenir d'un club qui pointait à la 18e place du classement au sein de l'élite était clairement menacé. Le projet mis en place avec Luis Campos et Marcelo Bielsa avait volé en éclat en seulement quelques mois. La situation financière du club dirigé par Gérard Lopez donnait déjà de sérieux signes d'inquiétude. Il fallait vraiment avoir les épaules solides et le cœur bien accroché pour relever le défi de s'installer sur le banc de ce LOSC

Galtier a foncé bille en tête. Les bas-fonds du classement et la corde au cou niveau budget, il avait déjà connu ça à Saint-Etienne après tout. Cela en disait déjà assez long sur son caractère de technicien. Avoir accepté d'entraîner Lille à ce moment-là, c'était certainement plus anxiogène que de diriger la constellation de stars du PSG. Pour ce qui est de tenir la barre dans les vents contraires, le Marseillais en connaissait déjà un rayon avant de débarquer dans la frénésie de la capitale. Encore fallait-il trouver le bon cap et le maintenir. C'est justement tout ce qu'il a réussi à Lille.

Sortir de la galère pour prendre la lumière

Sans que ce soit un long fleuve tranquille. Les six premiers mois, Galtier a dû s'employer pour maintenir la tête de son équipe au-dessus de l'eau. Un gros mois après sa nomination, il apprenait la décision de la DNCG de reléguer le club en L2 à titre conservatoire, après l'avoir déjà interdit de recrutement lors du mercato d'hiver. Un mois plus tard, il a été confronté à la fronde des supporters nordistes qui avaient envahi la pelouse du Stade Pierre-Mauroy après un nul contre Montpellier. Dans cette ambiance délétère, Galtier a su assurer le maintien sportif de Lille dans les derniers instants de la saison.

Ces six mois ont tout changé. Peu d'entraîneurs y auraient survécu. Galtier y est parvenu. Ce n'était pas seulement la première pierre de son édifice lillois, c'était certainement la plus importante. Sans cette capacité à ne pas sombrer dans ces instants difficiles, il n'aurait jamais pris autant de lumière par la suite. Même si c'est cet éclat qui a attiré l'œil de Paris. Au moment de confier la succession de Mauricio Pochettino à Galtier, les dirigeants du PSG ont probablement davantage retenu sa capacité à mener le LOSC au sommet qu'à le sortir des abîmes. C'est pourtant bien le point de départ de sa nouvelle destinée.

Sans ces six mois de galère, il n'y aurait jamais eu les trois ans de succès qui ont suivi. Ils sont allés bien au-delà des espérances de Galtier. Guider Lille à la deuxième puis à la quatrième place du championnat n'était déjà pas une mince performance. Le conduire vers un sacre de champion de France dans une Ligue devenue la chasse gardée du PSG était un exploit authentique. Il a consacré Galtier comme technicien, dans sa capacité à générer une exigence maximale au sein d'un groupe, à bâtir un collectif en béton, à mettre en valeur ses individualités fortes. Si Paris est venu le chercher, c'est parce qu'il a vu sa faculté à créer une équipe qui gagne à Lille.

La cohabitation, ça compte aussi

A cohabiter, aussi. Le succès de Lille sous l'ère Galtier, c'est celui d'un binôme qu'il formait avec Luis Campos. Où chacun a cadré son rôle sans venir empiéter sur le territoire de l'autre. C'est peu de dire que l'efficacité de ce duo a été essentielle dans le choix des dirigeants parisiens de confier le banc du PSG à Galtier. Le timing était parfait. Campos avait déjà gagné sa place en œuvrant avec succès pour la prolongation de Kylian Mbappé. Paris avait trop souffert des tensions entre ses entraîneurs et son ancien directeur sportif, Leonardo, pour ne pas chercher le coach qui "matchait" le mieux avec son nouveau conseiller sportif. Galtier n'était pas une option, il était l'évidence.

Il ne savait pas forcément où il mettait les pieds en ce 22 décembre 2017, même s'il ne débarquait de nulle part après avoir déjà été reconnu pour son travail à Saint-Etienne. Il n'envisageait probablement pas, alors, d'être nommé deux fois meilleurs entraîneur de L1 durant son passage dans le Nord. Mais surtout, Galtier n'imaginait certainement pas qu'il serait, moins de cinq ans plus tard, sur le banc du PSG pour défier le LOSC en plein mois d'août au Stade Pierre-Mauroy. Un club qu'il a mené de bas en haut sportivement. Un club qui l'a vu évoluer politiquement. Un club qui a changé son destin, tout simplement.

