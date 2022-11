Les tops

Le soldat Veretout

Ad

Dans un match âpre qui s'est joué sur les duels, Jordan Veretout fut à la pointe du combat contre Lyon (1-0). Son gros volume de jeu a soulagé des Marseillais pas toujours au top de leur forme. Il a donné de l'énergie en l'absence d'un Mattéo Guendouzi au coup d'envoi. Et c'est lui qui dépose le ballon sur le crâne de Samuel Gigot sur le seul but de la rencontre. A quatre jours de la liste de Didier Deschamps, l'ancien Nantais, qui, perclus de crampes, a dû se résoudre à laisser sa place, a tout fait pour convaincre le sélectionneur de l'emmener au Qatar ce dimanche.

Ligue 1 L'antisèche : Marseille, soulagé mais pas guéri IL Y A UNE HEURE

L'OM plus fort que les éléments

La crise couvait. La sortie de route en Ligue des champions, l'unité qui se lézarde après une fin de match pleine de malentendus contre Tottenham, un déficit évident de résultats et un ennemi qui n'aime rien de moins qu'enfoncer l'OM : c'est peu de dire que l'environnement de ce choc n'était pas favorable à Marseille. Alors, bien sûr, ce ne fut pas flamboyant mais il fallait un sacré caractère pour se remettre à l'endroit dans une soirée qui a démarré par des sifflets nourris du Vélodrome envers Igor Tudor. Cet OM a un gros caractère.

Samuel Gigot, buteur de Marseille - Lyon Crédit: Getty Images

Les flops

Dembélé-Lacazette : Duo d'absents

Pas une occasion à se mettre sous la dent, une petite tête trop molle, pas une situation vaguement tiède pour un duo complètement absent des débats. Et s'il a fallu attendre la 63e minute pour voir Pau Lopez se chauffer les gants sur une frappe de Toko-Ekambi, c'est d'abord parce que le duo d'attaquants lyonnais a raté son match. Cerise sur le gâteau, le marquage extrêmement lâche de Moussa Dembélé sur le but de Samuel Gigot. Bref, soirée chaotique pour le duo de l'OL.

Une affiche qui n'en a que le nom

Qu'il semble loin les OM-OL plein de rage, de fièvre et de sentiments. Ce dimanche, ce fut un long encéphalogramme plat entre un OM costaud mais pas franchement audacieux et un OL limité par un évident déficit physique. Jamais il n'avait fallu attendre si longtemps cette année en Ligue 1 (43 minutes) pour avoir un premier tir cadré dans un match. Même le Vélodrome, qui avait démarré très fort, a fini par perdre sa ferveur. En cause, une seconde période, en forme de gigantesque sieste, complètement amorphe où se sont multipliées les coups et les approximations techniques. Alors que Lens régale derrière Paris, les deux Olympiques semblent loin des Nordistes aujourd'hui au terme d'un match à six tirs cadrés.

Cherki – Payet : Artistes au chômage partiel

Dans une soirée mollassonne, Dimitri Payet et Rayan Cherki auraient pu faire beaucoup de bien et mettre un peu de piment sur une affiche bien fade. Et s'il fallait s'en convaincre, il suffit de voir à quel point l'entrée des deux hommes en toute fin de match a ranimé les débats. Il a suffi d'une petite talonnade dans le tempo du Réunionnais pour offrir une occasion en or à Sanchez et Cherki a permis à l'OL de trouver la verticalité qui a si longtemps manqué à son jeu. Son entrée trop tardive, comme celle, réussie, de Jeff Reine-Adelaïde, pourra donner des regrets à Laurent Blanc.

Ligue 1 Marseille, petit succès mais grandes conséquences IL Y A 2 HEURES