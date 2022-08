Christophe Galtier ne devrait pas connaître trop de problèmes pour se familiariser avec sa dernière recrue. En s'attachant les services de Renato Sanches, le PSG lui a offert un joueur qu'il connaît particulièrement bien après l'avoir eu sous ses ordres durant deux saisons à Lille. L'ancien coach des Dogues avait d'ailleurs su relancer l'international portugais après son échec au Bayern Munich. C'est un premier élément prometteur dans la perspective de voir le milieu de 24 ans faire son trou dans la capitale. Il y en a d'autres.

Un profil qui faisait défaut

La percussion

C'est certainement l'une des premières qualités qui saute aux yeux chez Renato Sanches : sa faculté à gagner des mètres balle au pied. Un atout qui manquait dans l'effectif parisien de manière générale, et au milieu de terrain en particulier. L'international portugais sait utiliser sa puissance physique et son sens du dribble pour éliminer l'adversaire dans l'entrejeu et se projeter dans le dernier tiers de terrain adverse. Là où les autres milieux parisiens sont davantage axés sur le jeu de passes, notamment Marco Verratti et la recrue Vitinha, Renato Sanches offre cette possibilité de faire la différence autrement. Son profil n'en est que plus intéressant pour le PSG.

La qualité de frappe

Paris a souvent souffert de ne pas avoir un vrai frappeur parmi ses milieux de terrain. C'est l'un des principaux défauts de Verratti. C'était une qualité attendue chez Leandro Paredes, mais l'Argentin ne l'a que trop rarement montrée, ou chez Idrissa Gueye, mais le Sénégalais n'a pas si souvent eu le loisir de se porter vers l'attaque. Renato Sanches a non seulement cette capacité à inscrire des buts longue distance, mais aussi cette audace qui lui permet de prendre sa chance sans hésitation. Dans une équipe où les talents offensifs ne manquent pas et monopolisent l'attention de l'adversaire, le Portugais aura cet argument à faire valoir.

Une flexibilité tactique bienvenue

Double pivot dans le 3-4-1-2

C'est le schéma de base de Christophe Galtier sur les matches de préparation et le Trophée des champions. Renato Sanches peut s'y adapter facilement au sein du double pivot de l'entrejeu, dans un rôle de milieu axial qu'il affectionne particulièrement. Plus relayeur que récupérateur, il semble complémentaire des autres milieux parisiens, notamment Verratti qui peut évoluer davantage en retrait et lui offrir ainsi la couverture nécessaire pour lui permettre de se projeter vers l'avant. Mais aussi Vitinha, capable de jouer sur plusieurs registres même s'il aime lui aussi apporter le surnombre en attaque.

Relayeur dans un 3-5-2

L'option existe même si elle semble difficile à envisager dans une équipe amenée à jouer avec trois éléments offensifs, Kylian Mbappé, Leo Messi et Neymar. Mais la perspective de gonfler l'entrejeu en y ajoutant un troisième élément peut avoir du sens, dès le coup d'envoi en fonction de l'opposition ou en cours de match selon le scénario de la rencontre. Renato Sanches formerait avec Verratti et Vitinha un trio compétitif, tant dans la récupération que dans l'utilisation du ballon, avec un niveau technique particulièrement intéressant pour l'ensemble du milieu parisien.

Ailier droit dans un 3-4-3

Ce rôle ne serait pas très éloigné de celui que Galtier avait régulièrement confié à Renato Sanches à Lille, milieu droit dans un 4-4-2. C'est une option à envisager notamment si l'une des trois stars de l'attaque parisienne venait à faire défaut, même si elle imposerait de modifier une animation offensive plutôt articulée autour d'un meneur et de deux attaquants axiaux sur les premiers matches estivaux. Le Portugais offre notamment la possibilité d'évoluer dans un registre d'ailier de débordement qui manque dans le secteur offensif parisien.

Une fiabilité en question

Renato Sanches offre des perspectives intéressantes au PSG, mais pas toutes les garanties pour autant. Plutôt irrégulier dans son niveau de performance, il a surtout été plombé par de nombreuses blessures, essentiellement musculaires. L'international portugais n'a ainsi jamais dépassé la barre des 24 matches disputés en championnat lors de ses trois saisons lilloises. Sa capacité à rester en bonne santé déterminera en grande partie ses chances de réussir à Paris. C'est certainement le cap qu'il doit franchir pour donner une nouvelle dimension à sa carrière.

Mais le PSG ne prend pas de risque démesuré pour autant. Avec Renato Sanches, il s'est attaché les services d'un joueur encore jeune avec une marge de progression importante, pour un montant relativement faible compte tenu du potentiel du Portugais. Un pari d'autant plus intéressant que l'ancien joueur du Bayern, déjà doté d'une solide expérience en Ligue des champions (28 matches), arrive dans des conditions favorables avec deux hommes qui le connaissent bien, Christophe Galtier et Luis Campos. Il lui appartiendra d'en tirer profit pour tenter de s'imposer dans la capitale.

