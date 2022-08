J’accepte les circonstances que nous avons dû vivre. Tout s’est terminé assez tard, et il est clair que c’est difficile en ce moment parce que tous les projets sont fermés, a-t-il affirmé. J'ai toujours en tête de progresser et surtout d’analyser tout ce qui s’est passé au cours des 18 derniers mois au PSG". Un mois après son départ du PSG , Mauricio Pochettino a accordé sa toute première interview ce lundi. Pour le média argentin Infobae , le technicien de 50 ans, qui réside désormais à Barcelone, est revenu sur les conditions de son divorce avec le club de la capitale. ", a-t-il affirmé.".

surprise" de pouvoir l'entraîner. "Je pensais que c’était difficile pour moi d’aller à Barcelone et je pensais qu’il allait finir sa carrière là-bas", a-t-il lâché, avant de le comparer à Kylian Mbappé. En effet, l'ancien entraîneur de Tottenham est revenu sur la dernière saison mouvementée du champion de France, marquée par l'arrivée de Lionel Messi la prolongation de Kylian Mbappé et l'élimination face au Real Madrid en huitièmes de finale de Ligue des champions. Concernant le septuple Ballon d'Or, Mauricio Pochettino n'a pas caché sa "" de pouvoir l'entraîner. "", a-t-il lâché, avant de le comparer à Kylian Mbappé.

Je ne pense pas que Mbappé a conçu le nouveau projet

"Leo Messi est le meilleur au monde. Il n’y a pas de doute. Après, il est clair que Kylian Mbappé est candidat pour pouvoir recevoir cette couronne", a-t-il précisé. L'ancien Monégasque, l'Argentin l'a également évoqué au cours de cet entretien. "Le PSG a tout fait pour le retenir et je suis aussi d’accord avec ça, mais je ne pense pas non plus que Kylian soit celui qui a conçu le nouveau projet", a-t-il renchéri.

Sur l'échec en C1 à Madrid, Mauricio Pochettino a de nouveau pointé une erreur d'arbitrage à la suite du contact entre Karim Benzema et Gianluigi Donnarumma, qui a entraîné l'égalisation du Real. "Je pense que la faute a existé et si elle avait été revue par le VAR, aujourd’hui nous parlerions de l’élimination de Madrid. Mais c’était un déclencheur qui a donné au Real beaucoup de foi, une énergie différente sur leur terrain. C’est le football et cela ne doit pas être analysé au-delà du football", a-t-il conclu.

