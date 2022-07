Il y a un an tout juste, Paris ne s'embarrassait pas d'une quelconque forme de nuance dans son mercato. Le meilleur gardien de l'Euro, Gianluigi Donnaruma, le meilleur défenseur, Sergio Ramos, et le meilleur attaquant, Lionel Messi, du siècle débarquaient pour affirmer la puissance d'un club prêt à tout pour écraser la concurrence. Mais le plan n'a pas marché. Paris s'est encore planté en Ligue des champions et, cette fois, l'énième humiliation a poussé les patrons à revoir leur copie. Finis le faste et les grands noms qui font tourner les têtes. Le PSG a opéré un changement radical dans son approche de la saison.

Premier exemple, sans doute le plus efficace, l'arrivée de Christophe Galtier dont le bilan en Ligue des champions plafonne à 0 victoire, un nul et cinq défaites. L'ancien coach de Nice incarne à la fois le retour à plus de rationalité et de discipline dans un Camp des Loges trop souvent livré aux caprices de ses stars. Désormais, les choses sont claires : onze joueurs vont être écartés et privés de tournée au Japon. Onze indésirables, placés sur la liste des transferts, qui rappellent les lofts formés par Christophe Galtier à Saint-Etienne ou Luis Campos à Lille. Une façon de siffler la fin de la récréation même si scinder l'effectif ne garantit pas plus de réussite pour trouver des points de chute aux Kurzawa, Wijnaldum, Icardi et autres Draxler.

"Nouveaux talents", "nouveaux marchés"

Galtier, l'anti bling-bling, préféré à Zinedine Zidane, pourtant fantasme absolu du Qatar : ce n'est pas une mince révolution à laquelle se livre Paris cet été. Porté par un duo enfin soudé à la tête du sportif (Luis Campos-Christophe Galtier), Paris devrait continuer à suivre cette ligne. Il suffit d'observer les cibles des champions de France pour finir de se convaincre qu'il entre dans une nouvelle séquence de son histoire. Là-encore, finis les paillettes et les Ballons d'Or.

On doit trouver des joueurs qui seront fiers d’être à Paris, pour le club, pour le football et seulement pour le football", résumait dans Le Parisien Nasser Al-Khelaïfi, en quête de "nouveaux talents" et "nouveaux marchés". Les cibles d'aujourd'hui répondent aux cahiers des charges. Milan Skriniar figurait depuis quelques saisons déjà sur les tablettes du PSG qui n'est jamais allé au bout de cette piste. Lui préférant, par exemple, l'été dernier un Sergio Ramos en bout de course. ", résumait dans Le Parisien Nasser Al-Khelaïfi, en quête de "" et "". Les cibles d'aujourd'hui répondent aux cahiers des charges. Milan Skriniar figurait depuis quelques saisons déjà sur les tablettes du PSG qui n'est jamais allé au bout de cette piste. Lui préférant, par exemple, l'été dernier un Sergio Ramos en bout de course. Hugo Ekitike, qui n'a jamais semblé si proche de Paris , incarne l'intention farouche de renouer avec les recrues issues de la Ligue 1.

Depuis Mbappé, Paris n'a plus recruté en L1

Depuis 4 ans et l'arrivée de Kylian Mbappé, le PSG n'a plus jamais recruté un joueur du championnat de France alors même qu'il a irrigué le marché européen de grands talents (Eduardo Camavinga, Victor Osimhen, Wesley Fofana, Ferland Mendy, Fabinho, Bernardo Silva…). L'arrivée de plus en plus probable du buteur rémois de 20 ans est aussi l'occasion de ramener à Paris de jeunes joueurs au potentiel certain et à la marge de progression immense comme Vitinha (22 ans), première recrue de l'ère Campos. Paris a trop souvent signé ces dernières années des stars rassasiées et convaincues pour de mauvaises raisons de poursuivre leur carrière dans la capitale. Dernier dossier chaud, Gianluca Scamacca est, lui aussi, une piste privilégiée par Luis Campos. Plutôt que d'empiler les noms, le nouveau conseiller sportif du PSG cherche la complémentarité et sait pertinemment que Paris manque d'un grand attaquant de surface.

Vitinha avec le FC Porto en 2022 Crédit: Getty Images

Après le Dream bigger, Paris semble être passé au Dream smarter même si de vrais obstacles entravent cette refonte profonde. Après deux semaines de mercato, le PSG est toujours lesté de ses boulets et les nouvelles têtes n'ont pas encore prouvé qu'elles feraient mieux que leurs prédécesseurs en terme de ventes. Les recrues annoncées, si elles n'ont pas l'éclat de ceux qui constituent aujourd'hui l'effectif parisien et si elles n'auront pas les mêmes contrats en or, vont aussi coûter très chères. Ekitike, Skriniar et Scamacca pourraient valoir, à eux trois, près de 140 millions d'euros alors que pour Vitinha, Paris en a déjà lâché plus de 40. Le projet, plus rationnel peut-être mais pas plus raisonnable, a changé. Mais les fondements restent les mêmes : les moyens pharaoniques de QSI sans lesquels rien ne serait possible.

