Toulouse - Monaco : 0-2

Pas de problème pour l'AS Monaco. Ce dimanche, il n'y a pas eu photo entre une ASM en pleine possession de ses moyens, malgré la présence sur le banc de Wissam Ben Yedder au coup d'envoi, et un TFC bien timide. Golovin (46e) d'un enroulé en pleine lucarne et Embolo, de la tête (60e), ont assez logiquement concrétisé la large domination monégasque en seconde période et les Violets n'ont jamais semblé en mesure de la discuter. Ce succès est capital puisqu'il permet à Monaco de remonter à la 4e place, à égalité de points avec Rennes, 3e. Toulouse stagne dans le ventre mou, à la 12e place.

Ce qu'on en retient : Monaco, candidat extrêmement sérieux à la Ligue des champions.

Clermont - Montpellier : 1-1

Clermont peut nourrir de gros regrets. A domicile, les hommes de Pascal Gastien ont concédé le nul face à Montpellier (1-1), pourtant en crise de résultats. Menés après l'ouverture du score de Téji Savanier sur penalty (0-1, 10e), les locaux ont su profiter d'un bel effort d'Elbasan Rashani pour égaliser à l'heure de jeu (1-1, 62e), avec Komnen Andric à l'heure de jeu. Mais ce dernier a manqué son penalty en première période, butant sur Bingourou Kamara. Les Clermontois ont eu une seconde opportunité en deuxième période mais Grejohn Kyei a envoyé sa tentative sur la barre. Frustrant.

Ce que l'on retient : Une histoire de penalties. Montpellier peut remercier Kamara.

Nice - Brest : 1-0

Dans le jeu, il reste encore des progrès à faire mais, au moins, Nice amasse des points. Une semaine après leur victoire à Lorient, les Aiglons ont enchainé ce dimanche face à Brest (1-0). Un but de Gaëtan Laborde, sur une déviation après une frappe de Sofiane Diop, a suffi au bonheur des Azuréens. Les voilà 9es et dans la première partie du classement pour la première fois de la saison. Les Bretons sont 19es et plus que jamais dans la zone rouge.

Ce qu'on en retient : Lucien Favre va miraculeusement sauver sa place jusqu'à la trêve.

Reims - Nantes : 1-0

Décidément, les belles soirées de Nantes en Coupe d'Europe ne trouvent pas d'écho en Ligue 1. A domicile, les Canaris ont été battus par Reims (0-1) après un match difficile. Nicolas Pallois a été exclu dès la 54e minute et Folarin Balogun, encore lui, a puni le FCN sur penalty. Les hommes d'Antoine Kombouaré sont 16es avec un point d'avance sur la zone rouge.

Ce que l'on retient : Le manque de fraîcheur criant des Nantais. L'aventure européenne pèse lourd sur les organismes.

