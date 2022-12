Ad

Après des débuts très réussis lors de la première journée de Ligue 1 face à Reims (4-1, doublé pour l'attaquant colombien), Luis Suarez n'a pas réussi à convaincre sous les couleurs marseillaises. En onze matches toutes compétitions confondues, l'ancien joueur a débuté trois fois et trouvé le chemin des filets à trois reprises (son 3e but a été inscrit à Angers, 3-0 le 30 septembre). Depuis le match OM-AC Ajaccio (1-2) début octobre, Luis Suarez n'a plus jamais rejoué en Ligue 1.

Ligue 1 Rachat de l'OL : Un "ultime délai" jusqu'à mercredi pour Textor IL Y A 4 HEURES

Ligue 1 "S'ils ne veulent pas accepter notre offre, on part" : Nasser menace de quitter le Parc des Princes 03/12/2022 À 08:06