Le Stade Rennais est en passe d'attirer deux champions du monde coup sur coup. Outre Steve Mandanda, dont l'arrivée est proche , le club breton serait également en train de boucler la venue de Samuel Umtiti en prêt, révèle le quotidien Sport . Le quotidien espagnol précise que l'ancien défenseur lyonnais, sous contrat avec le Barça jusqu'en juin 2026, est en France pour finaliser les opérations.

Après la vente de Nayef Aguerd à West Ham pour 35 millions d'euros, Bruno Génésio a ciblé l'international français de 28 ans (31 sélections, 4 buts), qui n'entre plus dans les plans de la direction catalane depuis de très longs mois, la faute notamment à une grave blessure à un genou qui lui a fait perdre sa place de titulaire à partir de 2018 et son titre de champion du monde obtenu en Russie.

En 2021-22, Samuel Umtiti a joué un match de Liga le 12 décembre dernier sur la pelouse d'Osasuna et a vu sa fin d'exercice 2021-22 tronquée à cause d'une fracture du pied droit. Au Stade Rennais, il retrouverait Bruno Génésio et Florian Maurice qu'il a côtoyés à Lyon. Deux hommes qui souhaitent relancer l'unique buteur de France-Belgique 2018 (1-0).

