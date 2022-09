C'est un des moments forts de cette 7e journée de Ligue 1. Un moment qui fait jaser. Et les images révélées par le diffuseur Amazon Prime Vidéo ne va pas arranger les affaires de Presnel Kimpembe. Sur cette séquence dévoilée par le diffuseur de la L1 dimanche soir, on voit le capitaine du PSG s'en prendre verbalement et avec virulence à Jérémie Pignard, l'arbitre de ce PSG-Brest. '"Wesh, touche-moi pas frère!", s'est notamment agacé le défenseur parisien, qui a en plus fait un geste brutal pour repousser le bras de M. Pignard.

Pourquoi s'exciter ?"

Cette séquence, qui fait partie d'une expérimentation cette saison pour rendre public les échanges entre les arbitres, les joueurs et les entraîneurs, est le moment fort de cette troisième exclue de "Sur Ecoute" sur Prime Vidéo. Quelques minutes avant, Presnel Kimpembe s'est signalé par un tacle dangereux les deux pieds vers l’avant sur Irvin Cardona, tout proche de la ligne de touche (90e). Et s'il a été épargné par les arbitres pour ce geste - ce qui a provoqué la colère après coup de Michel Der Zakarian le coach brestois -, le défenseur qui porte le brassard n'est pas redescendu dans les tours.

Jérémie Pignard essaye pourtant de calmer les esprits alors qu'un rassemblement a lieu. Et c'est à ce moment-là, qu'il écarte tranquillement l'international français et Brendan Chardonnet pour les séparer. Ce qui a donc fait sortir de ses gonds Kimpembe. "Wesh, touche-moi pas frère! Pourquoi tu me touches ? Touche-moi pas !", a lancé ce dernier repoussant le bras de l'homme au sifflet d'un mouvement brusque. L'arbitre ne s'en offusque cependant pas. "Pourquoi s'exciter ?" tente même de relativiser Jérémie Pignard avant de voir Christophe Galtier intervenir pour calmer son défenseur et le faire sortir alors qu'il s'est blessé sur l'action. Reste maintenant à voir si la commission de la LFP va se pencher sur cette altercation et ce geste déplacé de la part du champion du monde.

