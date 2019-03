Metz surclasse Niort, le Red Star continue de s'enfoncer

Après deux matchs nuls consécutifs, le leader Metz a déroulé à Niort (3-0) et conforte son avance en tête du championnat. Diallo a marqué son 19e but de la saison et revient à une petite unité du Brestois Gaëtan Charbonnier en tête du classement des buteurs.

De son côté, le Paris FC s'est imposé (1-0) sur le terrain de Châteauroux grâce à un but de Silas Wamangituka à l'heure de jeu (60e), son septième de la saison. Grâce à ce succès, le club parisien monte provisoirement à la troisième place du classement avant le derby breton entre Lorient et Brest samedi. Néanmoins, le Parisiens (50 pts) comptent un match de plus que leurs trois principaux rivaux pour la montée en Ligue 1 : Brest (54 pts), Lorient (49 pts) et Lens (48 pts).

Le Red Star coule, première victoire à domicile de la saison pour Béziers

Le Clermontois Florian Ayé confirme quant à lui sa troisième place des meilleurs buteurs (17 buts) grâce à son triplé lors de la facile victoire face au Red Star (4-0), un résultat qui enfonce encore un peu plus la lanterne rouge.

Dans la lutte pour le maintien, Nancy marque un coup d'arrêt après ses quatre victoires consécutives. Les Nancéiens se sont inclinés (1-0) sur le terrain de Grenoble alors qu'une violente bagarre a éclaté entre supporters des deux camps avant la rencontre, "en raison d'un contentieux historique entre les supporters des deux clubs" selon le Dauphiné.

Béziers, 19e du championnat, a gagné son premier match à domicile de la saison grâce à sa victoire (1-0) face à l'AJ Auxerre. Le club revient à un point de la place de barragiste occupée actuellement par Sochaux, auteur d'un nul (0-0) contre Troyes.