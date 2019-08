Le Havre s'est emparé provisoirement de la tête de la Ligue 2, grâce à une quatrième victoire consécutive sur la pelouse de Caen (3-0), vendredi lors de la 6e journée, tandis que Valenciennes s'est offert une quatrième victoire, face à Clermont (1-0). Outre l'insatiable gâchette Tino Kadewere (90+2) qui s'envole au classement des buteurs avec sa neuvième réalisation, Eric Junior Dina Ebimbe (29) et Jamal Thiare (58) ont permis au HAC de s'imposer chez son voisin et rival normand, et prendre ainsi un point d'avance sur Lorient (2e), qui reçoit Guingamp samedi (15h).

Les Havrais ont été imités par les Valenciennois, qui ont eux aussi profité d'un quatrième succès de rang, face à Clermont (1-0), pour remonter au classement et chiper la 3e marche du podium à leur adversaire du soir. Dans une soirée aussi animée sur les terrains --aucun 0-0-- qu'en tribunes, où une nouvelle interruption de match a eu lieu à Nancy (1-1 face à Rodez) pour des chants vraisemblablement anti-Ligue, Niort et Troyes ont réalisé une bonne opération à l'extérieur.

Le Mans sort de la zone rouge

Les deux équipes se sont toutes deux imposées 1-0, respectivement à Orléans et Châteauroux. Face à Sochaux, les Manceaux ont récolté leurs premiers points de la saison, grâce à des réalisations de Yann Boé Kane (20) et Youssef Maziz (88). Le Mans sort de la zone rouge, en attendant le match du Paris FC, nouveau dernier, face à Chambly lundi. Orléans, 17e avant la soirée, occupe désormais la place de barragiste.

Dans le dernier match du soir, Auxerre a mis dix minutes, en deuxième période, à se défaire d'Ajaccio (3-1), des buts de Hamza Sakhi (59) et Dejan Sorgic (68) succédant à un penalty de Rémy Dugimont (58), avant la réduction de l'écart de Mathieu Coutadeur en fin de match (90e). Les hommes de Jean-Marc Furlan, 14e avant la rencontre, se rapprochent de la première partie de tableau (11e).

(Avec AFP)