LIGUE 2 - Alors que l'Assemblée générale de la LFP a voté le passage de la Ligue 2 à 22 clubs ce mercredi, le club du Mans s'es félicité de cette décision dans un communiqué officiel.

C'est une nouvelle que Le Mans attendait avec impatience. Dix-neuvième de Ligue 2, le club sarthois a appris ce mercredi que l'Assemblée générale de la LFP avait validé le passage à 22 clubs pour la deuxième division. Résultat, il ne serait donc pas rélégué en National après l'arrêt définitif de la saison en raison de la pandémie de Covid-19. Dans un communiqué officiel, Le Mans s'est donc félicité de cette décision.

"Cette décision est pleinement conforme avec la convention qui existe entre la FFF et la LFP mais également avec les décisions prises par le football amateur où des changements de format ont eu lieu dans plusieurs Ligues Régionales", peut-on lire. "C’était un passage obligatoire pour espérer voir notre club repartir en L2 la saison prochaine. Nous souhaitons remercier officiellement les Présidents des clubs professionnels et les "familles" qui ont voté pour ce changement de format en L2", poursuit Le Mans, qui attend "avec impatience que la FFF se saisisse du sujet afin de valider définitivement ce vote pour que cette victoire soit celle de tout le foot".

"Impossible et totalement inenvisageable" pour Boulogne-sur-Mer

Président d'Orléans, 20e de Ligue 2, Philippe Boutron a lui aussi salué cette annonce... en restant prudent. "Ce vote n'est que la première étape du processus de décision. Un comité exécutif de la FFF se réunira prochainement pour entériner la décision de l'Assemblée générale. Nous devons donc attendre encore patiemment la décision finale de la FFF qui, nous l'espérons, nous sera favorable", a-t-il expliqué dans un communiqué.

"La Ligue 2 à 22 est une très bonne nouvelle et un signe fort mais il est impossible et totalement inenvisageable que seule la Ligue 2 n'ait pas de descente, a quant à lui jugé Reinold Delattre, président de Boulogne-sur-Mer, 3e de National (à un correspondant de l'AFP). Comment peut-on alors en imposer à Amiens et Toulouse ou au moindre club de quartier, pour qui c'est tout aussi important ? Le président (de la Fédération française de football) Noël Le Graët a donné pour consigne qu'il y ait au moins une descente par division dans le football amateur, ce qui me paraît être la bonne décision, et c'est improbable qu'il n'y en ait aucune en L2. Je suis toujours aussi confiant, je suis persuadé que nos droits vont être respectés"

