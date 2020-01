Pour l'instant, l'année 2020 réussit très bien à Lorient. Vainqueurs de Brest en 32emes de finale de Coupe de France il y a une semaine, les Lorientais ont enchaîné ce lundi soir contre Caen (2-1), un adversaire qui ne s'est plus imposé au Moustoir depuis janvier 2006. Les Merlus ont fait la différence en deux temps. Tout d'abord, à la sixième minute lorsque Pierre-Yves Hamel profitait d'une glissade d'Anthony Weber au point de penalty pour tromper seul Rémy Riou.

Dix minutes plus tard, les hommes de Pascal Dupraz, qui connaît sa deuxième défaite sur le banc caennais depuis son arrivée début octobre, sont revenus au score à la suite d'un penalty obtenu par Jessy Deminguet et transformé par Jessy Pi. Mais peu avant la fin de la première mi-temps, les Caennais se sont retrouvés à dix avec l'exclusion d'Anthony Weber. Les joueurs de Christophe Pelissier en ont profité pour marquer un second but par l'intermédiaire de Yoane Wissa (69e), à la réception d'un coup franc.

Les Lorientais reprennent donc la place de leader, avec 42 points au compteur, avant le dernier match de cette 20e journée, Guingamp-Lens, qui se jouera samedi prochain. De son côté, Caen reste scotché à la quinzième place du classement, à quatre points de Niort qui occupe la position de barragiste.