Le club de Niort, 18e d'une saison inachevée, apprécie "avec beaucoup de pudeur" son maintien "particulier" en Ligue 2, a réagi jeudi son président Kévin Fradin, jugeant "impossible" la tenue d'un barrage avec le troisième de National.

Le classement final, arrêté prématurément en raison de la pandémie de Covid-19, aurait dû contraindre Niort à un barrage face à Boulogne-sur-mer en temps normal. Mais la double confrontation n'aura pas lieu, le sujet n'ayant même pas été évoqué mercredi par l'Assemblée générale de la Ligue.

"C'est un maintien particulier, l'AG a acté définitivement les choses hier (mercredi) et on va surtout pouvoir préparer la saison suivante", s'est réjoui Kévin Fradin. "Bien sûr, on ne va pas faire preuve de triomphalisme, on prend ce maintien avec beaucoup de pudeur", a-t-il ajouté.

Ligue 2 Pour Le Mans et Orléans, la L2 à 22 clubs est une "belle victoire" à convertir IL Y A 18 HEURES

Le président des Chamois niortais, 18es à égalité de points avec Le Mans (19e et une moins bonne différence de buts), estime que la question du maintien des barrages ne s'est jamais posée. "Le fait qu'on ait arrêté le Championnat rend impossible qu'on réorganise un match qui fasse partie d'un Championnat clôturé", assure-t-il.

De Boulogne, qui a réclamé ce barrage, il aurait aimé "un peu plus de retenue", même si "c'est très difficile de se mettre à la place des autres". "Nous, on a fait preuve de silence alors que l'on savait très bien que la saison était définitivement arrêtée et que les barrages étaient impossibles", insiste le dirigeant de Niort.

La FFF, organisatrice du Championnat de National, a décidé la semaine dernière que "la question de l'organisation du barrage entre le 18ème de Ligue 2 et le 3ème de National 1 sera examinée ultérieurement par le Comité éxécutif".

Ligue 1 25 millions supplémentaires en droits TV pour la L2 ? IL Y A 19 HEURES