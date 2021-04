Changement majeur ce mercredi soir dans la course à la montée en L1. Clermont a battu Amiens (3-0) dans un match en retard de la 29e journée de Ligue 2. Une victoire synonyme de 2e place à égalité de points avec Toulouse. Battus (1-2) par Pau samedi lors de la 32e journée, les Clermontois n'avaient engrangé qu'un seul point lors de leurs trois dernières rencontres. Ils ont ouvert le score dès la 7e minute ce mercredi quand Jodel Dossou a marqué son 11e but de la saison.

Face à des Amiénois bien regroupés, les Auvergnats ont dû attendre les vingt dernières minutes pour aggraver le score et soigner leur différence de buts, grâce à Mohamed Bayo (70e) puis Johan Gastien (86e). Grâce à cette victoire nette et sans bavure, les hommes de Pascal Gastien n'ont plus que trois points de retard sur le leader, Troyes. Ils sont surtout revenus à égalité de points avec Toulouse, relégué en fin de saison dernière, mais avec une meilleure différence de buts : +32 contre +26, grâce à une bien meilleure défense.

Cette fin de saison de L2 s'annonce palpitante car Clermont se déplacera la semaine prochaine sur le terrain du Paris FC, 5e, puis chez les Grenoblois (4e), qu'ils viennent de dépasser mercredi, à trois journées de la fin de la saison. Fondé en 1990, le Clermont Foot 63 n'a jamais évolué dans l'élite depuis sa création. Ce match en retard contre Amiens avait été reporté deux fois, à cause de la pandémie de coronavirus.

