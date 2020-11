"Il interviendra auprès du centre de formation et du groupe professionnel, en accord et en étroite collaboration avec Patrice Garande, l'entraîneur des gardiens de but du groupe professionnel Rudy Riou, ainsi que le directeur technique du centre de formation Denis Zanko, explique le Toulouse FC dans un communiqué publié sur son site officiel. L’Ariégeois sera au service et au soutien de toutes les équipes qui travaillent déjà auprès des gardiens de but toulousains, pour enrichir notre club de son expérience, de sa technique et de son savoir-faire."