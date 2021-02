De son côté, Auxerre a été tenu en échec face à une entreprenante équipe d'Ajaccio. Esseulé en attaque face à une solide défense corse, le meilleur buteur du championnat Samuel Le Bihan n'a pas réussi à trouver le chemin des filets. Les hommes de Jean-Marc Furlan laissent filer deux points dans la course au podium et restent cinquième, à la portée du Paris FC, qui joue samedi au Havre.

Mené 0-1 à la mi-temps à Chambly, Sochaux s'est finalement imposé, avec la manière (4-1), grâce notamment à un doublé du jeune Alan Virginius (18 ans). Les Sochaliens grimpent à la septième place. Dans la deuxième partie de tableau, Niort et Chateauroux ont fait match nul (1-1), donnant un avant-goût du "Classique" de dimanche soir en Ligue 1 : menés 1-0, les Chamois ont égalisé à la 69e minute grâce à une frappe enroulée au premier poteau de l'ancien Marseillais Bilal Boutobba, qui a trompé le gardien polonais Marcin Bulka, prêté par le PSG. Guingamp et Dunkerque se sont neutralisés (0-0), alors que Nancy s'est imposé (1-0) face à Pau. Amiens et Caen ont fait match nul (0-0) et restent cantonnés au milieu de tableau.