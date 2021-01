Le TFC ne lâche rien. Au stade Auguste-Bonal, les Occitans se sont imposés grâce à un but de leur défenseur Bafodé Diakité (54e), et ont confirmé leur bonne forme à cinq jours d'un choc contre Clermont (3e), que les Toulousains ont délogé de la place de dauphin. Disputé sous des flocons parfois abondants, le match de clôture de la 21e journée de Ligue 2 n'a pas connu de round d'observation. Dès les premières minutes, Sochaliens et Toulousains ont fait circuler le ballon d'un rectangle à l'autre. Mais c'est sur phase arrêtée - un coup franc de Gaëtan Weissbeck repoussé par la barre transversale de Maxime Dupé - que les Sochaliens ont planté la première banderille du match (21e).