L'Estac, qui s'est imposée grâce à un but chanceux de Tristan Dingomé (31e), a conforté sa place de leader de Ligue 2 samedi soir, et s'est naturellement rapprochée un peu de la montée dans l'élite. Malmenés durant la première demi-heure par une équipe normande séduisante mais maladroite, les Troyens ont ouvert le score avec beaucoup de réussite sur leur première occasion : au terme d'une belle action collective, Dingomé a décoché une frappe lointaine qui a été détournée par Anthony Weber et a trompé Rémy Riou (1-0, 31e).

Après avoir marqué, les Aubois, sauvés à plusieurs reprises par leur gardien Gauthier Gallon en première mi-temps, ont ensuite dominé. Ils totalisent désormais 65 points, soit trois d'avance sur Toulouse, vainqueur sur la plus petite des marges (1-0) face à la lanterne rouge Châteauroux grâce à un but de son défenseur Kelvin Amian Adou (52e). Clermont descend sur la troisième marche du podium après son nul à domicile face au Havre (1-1). Trois jours après s'être emparés de la deuxième place, synonyme de montée en L1, en surclassant Amiens (3-0) en match en retard, les Auvergnats n'ont pas réussi à enchaîner.

Guingamp et Chamby à la lutte

Grenoble (4e) a manqué une occasion de se rapprocher du trio de tête en faisant match nul 1-1 à Dunkerque (17e) dans une rencontre que les Isérois auront terminée à 9 après les exclusions de Diallo (55e) puis Mombris (57e). Le Paris FC (5e) n'a pas non plus avancé au classement en ramenant le nul 2-2 de Rodez (13e). Auxerre reste 6e après sa victoire 3-2 sur Nancy (10e).

En bas de tableau, alors que le destin de Châteauroux semble scellé sur une promesse de National, l'avant-dernier Chambly et l'EA Guingamp (18e) continuent de lutter pour éviter la relégation. Un seul but de Rodelin après la pause (47e) a permis à l'En Avant de s'imposer à Valenciennes (8e), alors que les Camblysiens l'ont emporté plus largement à domicile 2-0 face à Amiens (11e ), avec leur entraîneur des gardiens dans les cages pendant toute la seconde période . Neuvième, l'AC Ajaccio a étrillé Niort (14e) sur le score de 3 à 0, tandis que Sochaux, 7e, a fait match nul 1-1 contre Pau (15e).

