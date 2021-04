Le deuxième de Ligue 2 Clermont, se maintient à cinq longueurs du leader Troyes à trois étapes de la fin du championnat, après sa victoire 2-1 sur une bonne équipe de Châteauroux, qui se savait déjà reléguée avant ce match, lundi en clôture de la 35e journée de Ligue 2.

Les Auvergnats (2e, 66 pts) en profitent pour creuser l'écart avec leur poursuivants immédiats, Toulouse (3es, 62 pts), à l'arrêt forcé en raison de cas de Covid, et Grenoble (4es, 61 pts). Pour cette rencontre face à la lanterne rouge, l'entraîneur clermontois avait reconduit en bloc l'équipe victorieuse la semaine dernière du Paris FC dans la capitale.

Ses joueurs, dans leur stade Gabriel-Montpied, ont rapidement ouvert le score d'un corner direct de Jason Berthomier. Son ballon rentrant, tiré de la gauche, est venu mourir au premier poteau dans les filets du but de Marcin Bulka (1-0). Plus rien n'a ensuite été marqué au cours d'un premier acte où les hommes de Diego Simeone ont tenu la dragée haute aux Auvergnats.

Ligue 2 Troyes se rapproche de la Ligue 1, Auxerre double le Paris FC HIER À 00:53

Berthomier dans le costume du héros

Aux occasions de Dossou (tir sur un poteau, 14e) et d'Iglesias (tir d'une vingtaine de mètres au ras du poteau détourné par Bulka) pour Clermont, Châteauroux a répondu par un centre de Tormin après un beau dribble dans la surface gâché par une reprise ratée de la tête de Keny (18e), un coup-franc cadré de Grange (29e), et un ballon que le gardien clermontois Desmas est venu prendre dans les pieds de Gonçalves qui s'apprêtait à marquer. En seconde période, l'égalisation de Grange (72e), d'une demi-volée d'une vingtaine de mètres, est venue couronner une domination de Châteauroux, plus entreprenant et audacieux que Clermont au retour des vestiaires.

Mais Berthomier, auteur d'un doublé, a redonné l'avantage à Clermont: sur un long centre de la droite de Bayo, le meneur de jeu a eu le temps de contrôler le ballon avant de marquer le but de la victoire et de l'espoir de montée directe pour les Rouge et Bleu. Malgré une ultime occasion de Châteauroux sur laquelle l'équipe visiteuse aurait dû égaliser (90e). Car le ballon puissamment tiré par Grange a été relâché par Desmas, qui l'a récupéré après qu'il ait semblé avoir franchi la ligne.

Ligue 2 Troyes conforte sa place de leader, Toulouse nouveau dauphin 17/04/2021 À 20:49