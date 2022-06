Ad

"Je suis très heureux de retrouver ce club après neuf années extraordinaires, a indiqué Laurent Batlles sur le site officiel de l'ASSE. J'ai été joueur, puis entraîneur, des plus petites catégories aux grandes. Entraîner l'équipe première est un aboutissement pour moi. Avec beaucoup d'envie et d'abnégation, nous nous sommes fixés des objectifs pour cette nouvelle saison. La relégation a fait du mal à tout le monde, à moi aussi. Nous allons désormais reconstruire."

Il correspond au profil que l'on recherchait

Laurent Batlles a réussi à faire remonter Troyes en Ligue 1 à l'issue de la saison 2020-21. La direction de Saint-Etienne espère le même dénouement avec son ancien milieu de terrain. "Il correspond au profil que l'on recherchait : celui d'un entraîneur ayant travaillé en Ligue 2, qui a vécu une montée en Ligue 1 et qui connaît l'ASSE, son identité, ses valeurs. Il se retrouve pleinement dans notre projet. On peut désormais commencer à travailler ensemble et se concentrer sur l'effectif afin de préparer idéalement cette saison qui se profile", a conclu le coordinateur sportif des Verts, Loïc Perrin.

