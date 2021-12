Marie-Antoinette Katoto, absente pour raison médicale, ne figure pas dans le groupe du PSG dévoilé mercredi à la veille du dernier match de groupe en Ligue des champions, jeudi (18h45) contre Breidablik, comme Aminata Diallo et Kheira Hamraoui. Le club de la capitale, auteur d'un sans-faute jusqu'à présent sur la scène européenne, aborde son sixième et dernier match du groupe B avec la certitude de conserver la tête (15 points) devant le Real Madrid (9 pts). Les Islandaises sont dernières après un match nul et quatre défaites, sans avoir marqué le moindre but.

Didier Ollé-Nicolle, le technicien du PSG, a aussi signalé l'absence de la défenseure Estelle Cascarino, suspendue après son exclusion la semaine passée lors de la victoire contre Kharkiv (6-0) en Ukraine. Il est resté en revanche assez évasif concernant Kheira Hamraoui et Aminata Diallo, revenues à l'entraînement mais toujours sevrées de compétition, près d'un mois et demi après l'agression de la première et la garde à vue de la seconde, relâchée sans qu'aucune charge ne soit retenue contre elle.

"Elles ont intégré le groupe depuis une semaine et demie, c'est plus pour la suite que pour ce match-là", a-t-il simplement répondu devant la presse. Les deux milieux de terrain ne figurent finalement pas parmi les 20 joueuses retenues pour le dernier match de l'année 2021, disputé à Jean-Bouin.

