Après Liverpool-Manchester City (3-0) - L'antisèche : Pep Guardiola n'a finalement rien retenu

Le jeu : La démonstration, puis le combat

Quelle furie ! En une mi-temps de folie, Liverpool a fait sombrer ceux que beaucoup considéraient comme la meilleure équipe d’Europe. Pendant les 45 premières minutes, les vagues se sont succédé sur le but d’Ederson sans que City n’ait la capacité de réagir. Le pressing constant des Reds a étouffé la première relance mancunienne, et les coéquipiers de Kevin De Bruyne ont perdu un nombre incalculable de ballons dans leurs trente mètres, s’exposant aux attaques fulgurantes du trio Mané-Firmino-Salah.

City avait pourtant pris le contrôle en début de match. Mais, comme si les Skyblues étaient confrontés pour la première fois de la saison à une véritable adversité, leurs manquements défensifs se sont étalés au grand jour sur le premier contre éclair de Liverpool, menant au but de Salah. Derrière, les côtés mancuniens ont ressemblé à des boulevards, pris à toute vitesse par l’Égyptien et Mané sans que Walker ou Sané ne les bouchent proprement.

Le mal était fait dès la mi-temps. Liverpool a ensuite montré qu’il était capable de tenir, porté par un Anfield en fusion. La deuxième période a ressemblé à un combat : les Reds ont montré l’autre face de leur jeu, hargneuse et pugnace, tenant absolument à leur clean sheet. Bien que réorganisé au milieu, City n’a jamais été dangereux (zéro tir cadré). Comme sonné par l’ouragan de la première mi-temps.

Les joueurs : Laporte surnage, Sané se noie

Manchester City a sans aucun doute livré l’une de ses pires performances cette saison. Aymeric Laporte a été l’un des seuls à surnager côté mancunien. À un poste inhabituel, entre défenseur central et latéral gauche, le Français a été solide à plusieurs reprises face à Mohamed Salah, avant la sortie de l’Égyptien sur blessure. Mais il a été plombé par la performance médiocre d’Otamendi et Kompany. Walker et Sané, positionnés en joueur de couloir, ont eux laissé des espaces inexplicables aux Reds, sans pour autant apporter le danger devant.

Liverpool ne s’est pas fait prier pour les emprunter : Trent Alexander-Arnold et Andrew Robertson ont livré une grande performance défensive, en étant dans le même temps toujours dangereux. Firmino, s’il n’a pas marqué, a été un point de fixation important autant qu’un distributeur génial. Et que dire de Mohamed Salah, buteur pour la 38e fois cette saison…

Le facteur X : L'intensité folle de Liverpool

Si City a été aussi maladroit, c'est sans doute à cause de l'intensité hors norme mise par Liverpool. Au total, 138 duels ont été disputés mercredi soir à Anfield. C'est 40 de plus que dans la moyenne des matches de Premier League. 77 d'entre eux ont été disputés au sein de la première période folle des Reds. Pris à la gorge, les Citizens n'ont jamais réussi à s'en sortir.

La stat : 0

Manchester City n'a cadré aucune frappe mercredi, fait inédit cette saison.

Le tweet qui explique peut-être tout :

La décla : Jürgen Klopp, en conférence de presse

" Nous avons battu la meilleure équipe du monde. "

La question : Pep Guardiola a-t-il plombé City ?

Avant la rencontre, Jürgen Klopp était plutôt pessimiste. "Croire en un clean sheet quand on affronte Manchester City n’a pas beaucoup de sens", disait l’Allemand en conférence de presse. Quelques heures plus tard, Liverpool a non seulement dominé City, mais l’a fait sans prendre de but. La performance est notable, après les deux matches de la saison en Premier League (défaite 5-0 puis victoire 4-3). Elle met surtout en lumière l'échec total de Manchester City et de son entraîneur à trouver des solutions.

Pep Guardiola savait ce qui l'attendait à Anfield. City aurait dû se préparer au combat. Les Skyblues auraient dû, aussi, être mieux parés à répondre aux contres éclairs de Liverpool. Force est de constater que City n'était pas prêt. Pire, l'organisation tactique de Guardiola a posé question : le Catalan a-t-il été trop arrogant en exposant autant ses couloirs, jusqu'à jouer quasiment sans latéral gauche ? L'indigence de Sané aurait dû pousser l'entraîneur citizen à réagir bien plus tôt. Il ne l'a fait qu'en début de seconde période, alors que le mal était fait.

En étant aussi déséquilibré, Guardiola a misé sur la capacité de son équipe à transpercer la majorité des défenses qu'elle croise. Le seul problème, c'est que City a sans doute livré sa pire performance offensive de la saison, à l'image de Leroy Sané. D'autant qu'en face, depuis le match de janvier dernier, Liverpool a appris à défendre autour de Virgil Van Dijk. On le sait, le Catalan est très attaché à ses principes. Pour un match de cette envergure, il aurait peut-être fallu s'en éloigner.