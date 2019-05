L'erreur est humaine, persévérer est diabolique. Un an après une élimination rocambolesque contre l'AS Rome (4-1 à l'aller, 3-0 au retour) en quart de finale de la Ligue des champions, le Barça a remis ça cette saison. Cette fois, les Blaugrana sont tombés contre Liverpool en demie après avoir pourtant largement remporté l'aller (3-0). Mais au retour, à Anfield, ils ont vécu un véritable drame sportif (4-0) dans un match qui restera gravé dans l'histoire de la compétition. Titulaire ce soir-là, Gerard Piqué ne s'en remet toujours pas.

"Tout a mal tourné. Je pense que sur le plan mental, certaines personnes ont été touchées par ce qui s'est passé à Rome", explique de défenseur du Barça à El Pais. "C’était sûrement un blocage mental. Après le premier but encaissé très rapidement, vous revoyez les images de Rome dans votre tête. Anfield a également joué son rôle. C'était très difficile", poursuit l'Espagnol, qui avoue avoir passé des jours "très compliqués" sur le plan émotionnel.

Soutien à Valverde

"C'est un cauchemar qui restera gravé dans le temps", avoue Piqué. Pour lui, Ernesto Valverde, son entraîneur, reste toutefois l'homme de la situation malgré les critiques : "Je peux parler de l’excellent management qu’il a eu avec le groupe au cours de ces deux années. Il nous a permis de nous améliorer tactiquement (..) On peut toujours mieux jouer. Mais nous aurions signé pour gagner la Liga et éventuellement la Coupe du Roi".

Interrogé sur son ambition de devenir, un jour, le président du Barça, Gerard Piqué explique qu'il pourrait "essayer" dans le futur. "Mais je ne le vois pas à court terme. Il y a beaucoup d'autres choses dans la vie, qui me conviennent également et que j'aime vraiment faire, et je veux me concentrer sur cela", assure-t-il.