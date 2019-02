PSG : Neymar "pourrait être de retour pour les quarts" de la Ligue des champions

Bien assis dans son canapé, Neymar s'est confié pendant un peu plus de vingt minutes à la chaîne Youtube "Fui Clear". Le tout pendant qu'il se faisait soigner sa fracture du 5e métatarse du pied droit, qui devrait l'éloigner des terrains encore plusieurs semaines. Dans cet entretien accordé le 9 février dernier, le joueur du PSG se montre content du processus de rétablissement.

"On fait des traitements pour l'accélérer et on est très contents des résultats. Je suis trop pressé de revenir et de refaire ce que j'aime le plus au monde : jouer au foot", explique la star brésilienne. Rafael Martini, l'un des physiothérapeutes, ajoute qu'un ultime voyage est prévu à Barcelone pour prodiguer des soins à Neymar. "Il a déjà commencé à faire du travail en piscine et du vélo d'appartement. Il ne s'est pas arrêté un seul jour depuis sa blessure. Il travaille environ 1h à 1h30 par jour", précise-t-il.

Un retour pour les quarts de C1 ?

Mais la grande question, évidemment, est celle qui entoure la date du retour du Brésilien. Pour Martini, l'objectif est d'être rétabli pour les quarts de finale de la Ligue des champions, qui débutent à partir du 9 avril. Si le PSG y participe, ce qui semble bien parti après le match aller face à Manchester United (0-2), O'Ney devrait donc être de la partie. Cela tombe bien, lui qui a "promis" à Gianluigi Buffon, son coéquipier, de "de tout faire pour l'aider à décrocher la Ligue des Champions", le trophée qui manque à son palmarès.

"Heureux" et "bien" à Paris, Neymar a également eu un mot pour la Ligue 1, un championnat où "la force physique des adversaires est très élevée". Et son adaptation à Paris ? "C'est vrai qu'à Barcelone, le climat ressemblait plus au Brésil. Ici, il fait plus froid et c'est parfois dur d'aller s'entraîner, mais mon adaptation a été rapide", confie le numéro 10 parisien dans des propos relayés par CulturePSG.