Confinement partiel à Lisbonne, "Final 8" en danger ? Pas pour le moment

LIGUE DES CHAMPIONS – Alors que Lisbonne se reconfine partiellement et que les cas de contamination au Covid-19 se multiplient dans la capitale portugaise, la tenue du "Final 8" de la Ligue des champions n'est pas encore menacé.

Un très mauvais timing. Alors que la pandémie de Covid-19 avait relativement épargné le Portugal jusqu'ici, alors que l'UEFA a choisi d'organiser le "Final 8" de la Ligue des champions à Lisbonne du 12 au 23 août prochain, alors que cette solution dans un pays "neutre" qui ne compte plus d'équipes qualifiées semblait épouser les contours de la solution parfaite, voilà que le virus progresse au Portugal. Face à la multiplication des contaminations, le gouvernement portugais a décidé de confiner certains quartiers de la périphérie de Lisbonne. A un peu plus d'un mois de ce qui devait clore en beauté la saison, la situation est plutôt inconfortable.

"Nous espérons que tout ira bien et qu'il sera possible d'organiser le tournoi au Portugal, a précisé l'UEFA à nos confrères de L'Equipe. Pour le moment, il n'y a aucune raison de prévoir un plan B." Il est beaucoup trop tôt pour prendre des décisions définitives. Toutefois si la situation devait perdurer et s'aggraver, faut-il craindre une délocalisation, un report ou une annulation pure et simple de la compétition ?

Le trophée de la Ligue des champions, exposé à l'occasion de la Supercoupe d'Europe, le 15 août 2018 en Estonie. Crédit: Getty Images

Le championnat portugais suit son cours

Du côté de l'organisation portugaise, il n'en est pas question et la ligne est la même qu'à l'UEFA. Les autorités estiment que sans public, il n'y pas de danger majeur. Le championnat portugais a repris son cours et il se déroule à huis clos. Le premier ministre portugais, Antonio Costa, souhaite la même chose pour la suite et la fin de cette Ligue des champions 2019/2020. Pour le moment donc, du côté de l'UEFA comme du côté des organisateurs, l'annulation n'est pas envisagée.

